Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
168
Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

Мясная подлива – универсальное дополнение к любому гарниру. Очень уместно будет приготовить такое блюдо на ужин, потому что это очень быстро и сытно. Соедините с мясом овощи, немного специй и все протушите.

Идея приготовления вкусной домашней подливы на ужин опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) – 0,5 кг.
  • лук – 1 крупный
  • морковь – 1 большая
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • крахмал – 1 ч.л.
  • вода – 450-500 мл.
  • лавровый лист
  • соль, сахар, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

1. В кастрюлю выложить мясо и обжарить, пока не испарится жидкость.

2. Далее подрумянить до золотистой корочки.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

3. Добавить лук, нарезанный крупным кубиком, и морковь, натертую на крупной терке.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

4. Обжарить почти до готовности овощей, после чего добавить томатную пасту и хорошо перемешать.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

5. Влить примерно 350 мл. воды (остальное оставить для крахмала), добавить лавровый лист, соль, перец, при необходимости – щепотку сахара.

6. Тушить до мягкости мяса.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

7. Когда мясо готово, добавить нарезанный пластинками чеснок.

8. Отдельно развести крахмал в 100 мл воды и влить тонкой струйкой в подливу, постоянно помешивая.

Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин

9. Накрыть крышкой, довести до кипения и проварить еще 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты