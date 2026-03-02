Мясная подлива – универсальное дополнение к любому гарниру. Очень уместно будет приготовить такое блюдо на ужин, потому что это очень быстро и сытно. Соедините с мясом овощи, немного специй и все протушите.

Идея приготовления вкусной домашней подливы на ужин опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 0,5 кг.

лук – 1 крупный

морковь – 1 большая

томатная паста – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

крахмал – 1 ч.л.

вода – 450-500 мл.

лавровый лист

соль, сахар, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюлю выложить мясо и обжарить, пока не испарится жидкость.

2. Далее подрумянить до золотистой корочки.

3. Добавить лук, нарезанный крупным кубиком, и морковь, натертую на крупной терке.

4. Обжарить почти до готовности овощей, после чего добавить томатную пасту и хорошо перемешать.

5. Влить примерно 350 мл. воды (остальное оставить для крахмала), добавить лавровый лист, соль, перец, при необходимости – щепотку сахара.

6. Тушить до мягкости мяса.

7. Когда мясо готово, добавить нарезанный пластинками чеснок.

8. Отдельно развести крахмал в 100 мл воды и влить тонкой струйкой в подливу, постоянно помешивая.

9. Накрыть крышкой, довести до кипения и проварить еще 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: