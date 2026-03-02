Сочная мясная подлива к картофелю: очень вкусно приготовить на ужин
Мясная подлива – универсальное дополнение к любому гарниру. Очень уместно будет приготовить такое блюдо на ужин, потому что это очень быстро и сытно. Соедините с мясом овощи, немного специй и все протушите.
Идея приготовления вкусной домашней подливы на ужин опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 0,5 кг.
- лук – 1 крупный
- морковь – 1 большая
- томатная паста – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- крахмал – 1 ч.л.
- вода – 450-500 мл.
- лавровый лист
- соль, сахар, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюлю выложить мясо и обжарить, пока не испарится жидкость.
2. Далее подрумянить до золотистой корочки.
3. Добавить лук, нарезанный крупным кубиком, и морковь, натертую на крупной терке.
4. Обжарить почти до готовности овощей, после чего добавить томатную пасту и хорошо перемешать.
5. Влить примерно 350 мл. воды (остальное оставить для крахмала), добавить лавровый лист, соль, перец, при необходимости – щепотку сахара.
6. Тушить до мягкости мяса.
7. Когда мясо готово, добавить нарезанный пластинками чеснок.
8. Отдельно развести крахмал в 100 мл воды и влить тонкой струйкой в подливу, постоянно помешивая.
9. Накрыть крышкой, довести до кипения и проварить еще 2-3 минуты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: