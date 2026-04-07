Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
477
Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

Домашняя подливка – идеальный вариант для ужина. Такое тушеное мясо можно подать с любым любимым гарниром. Особенно вкусно с картофельным пюре.

Идея приготовления сочной мясной подливки на ужин опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 200 г.
  • сливки 15% – 200 мл.
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • соль/перец/куркума/паприка – по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления:

Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

1. Мясо нарежьте на полоски и слегка поджарьте до золотистости.

Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

2. На той же сковородке обжарьте лук до прозрачности.

3. Добавьте шампиньоны.

Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

4. Когда испарится вся влага, верните мясо, добавьте специи, влейте теплые сливки.

5. Добавьте сметану и горчицу в зернах.

Сочная мясная подливка на ужин: можно подать с картофелем или другим любимым гарниром

6. Протушите все вместе на небольшом огне, ориентировочно 5-7 минут (можно добавить еще 50 мл воды или бульона).

