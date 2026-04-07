Домашняя подливка – идеальный вариант для ужина. Такое тушеное мясо можно подать с любым любимым гарниром. Особенно вкусно с картофельным пюре.

Идея приготовления сочной мясной подливки на ужин опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 500 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 200 г.

сливки 15% – 200 мл.

сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

соль/перец/куркума/паприка – по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте на полоски и слегка поджарьте до золотистости.

2. На той же сковородке обжарьте лук до прозрачности.

3. Добавьте шампиньоны.

4. Когда испарится вся влага, верните мясо, добавьте специи, влейте теплые сливки.

5. Добавьте сметану и горчицу в зернах.

6. Протушите все вместе на небольшом огне, ориентировочно 5-7 минут (можно добавить еще 50 мл воды или бульона).

