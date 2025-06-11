Отличным дополнением к макаронам на ужин может стать вкусная тушеная курица. Мясо получится очень мягким и сочным, если добавить к нему много нарезанного лука. Особый вкус придаст кислое молоко или сыворотка.

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Идея приготовления сочной тушеной курицы к гарниру на ужин опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

курица (или любое мясо)

лук – 4-6 шт.

кислое молоко или сыворотка – 0,5 л

чеснок – 4-5 зубчиков

соль/перец

лавровый лист

зелень

вода (чтобы покрыла дно)

Способ приготовления:

1. Мясо разобрать на части.

2. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.

3. Поджаренное мясо выложить в глубокую посуду.

4. Половину нарезанного лука обжарить, а другую половину оставить сыру.

5. Поджаренный и сырой лук отправить к мясу.

6. Добавить специи, налить воду на дно.

7. Поставить на максимальный огонь, вскипятить.

8. Влить простоквашу, уменьшить огонь и готовить под крышкой.

9. Добавить зелень.

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