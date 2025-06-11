Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам
Отличным дополнением к макаронам на ужин может стать вкусная тушеная курица. Мясо получится очень мягким и сочным, если добавить к нему много нарезанного лука. Особый вкус придаст кислое молоко или сыворотка.
Идея приготовления сочной тушеной курицы к гарниру на ужин опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- курица (или любое мясо)
- лук – 4-6 шт.
- кислое молоко или сыворотка – 0,5 л
- чеснок – 4-5 зубчиков
- соль/перец
- лавровый лист
- зелень
- вода (чтобы покрыла дно)
Способ приготовления:
1. Мясо разобрать на части.
2. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.
3. Поджаренное мясо выложить в глубокую посуду.
4. Половину нарезанного лука обжарить, а другую половину оставить сыру.
5. Поджаренный и сырой лук отправить к мясу.
6. Добавить специи, налить воду на дно.
7. Поставить на максимальный огонь, вскипятить.
8. Влить простоквашу, уменьшить огонь и готовить под крышкой.
9. Добавить зелень.
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