Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
330
Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

Отличным дополнением к макаронам на ужин может стать вкусная тушеная курица. Мясо получится очень мягким и сочным, если добавить к нему много нарезанного лука. Особый вкус придаст кислое молоко или сыворотка.

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Идея приготовления сочной тушеной курицы к гарниру на ужин опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Получится очень вкусно.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

Ингредиенты:

  • курица (или любое мясо)
  • лук – 4-6 шт.
  • кислое молоко или сыворотка – 0,5 л
  • чеснок – 4-5 зубчиков
  • соль/перец
  • лавровый лист
  • зелень
  • вода (чтобы покрыла дно)

Способ приготовления:

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

1. Мясо разобрать на части.

2. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

3. Поджаренное мясо выложить в глубокую посуду.

4. Половину нарезанного лука обжарить, а другую половину оставить сыру.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

5. Поджаренный и сырой лук отправить к мясу.

6. Добавить специи, налить воду на дно.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

7. Поставить на максимальный огонь, вскипятить.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

8. Влить простоквашу, уменьшить огонь и готовить под крышкой.

9. Добавить зелень.

Сочная тушеная курица на ужин: очень вкусно приготовить к макаронам

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