Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

Курица с орехами – это необычное, но удивительно вкусное сочетание, которое захочется готовить снова и снова. Мясо точно не будет сухим, потому что оно не запекается, а именно тушится. Овощи и зелень придают блюду приятный аромат и сочность.

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Идея приготовления вкусной тушеной курицы с орехами опубликована на странице фудблогера Алины Корженовской (alin withkitchen) в Instagram. Можно готовить на каждый день и для праздничного стола.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

Ингредиенты:

  • курица – 1 шт.
  • грецкие орехи – 250 г
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 6 зубчиков
  • растительное масло – 20 мл.
  • сливочное масло – 50 г
  • лавровые листья, розмарин, перец, соль, паприка – по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

1. Курицу помойте, порежьте на части и обсушите.

2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

3. В большой казан или посуду для запекания сложите обжаренную курочку.

4. Орехи, нарезанный лук и чеснок измельчите в блендере до однородной массы.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

5. Добавьте к курице ореховую массу, специи, соль и розмарин, сливочное масло.

6. Все хорошо перемешайте.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

7. Залейте водой, чтобы она заполнила половину объема посуды.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

8. Поставьте в духовку. Домашнюю курицу тушите до 2 часов при температуре 220 градусов. Магазинную – около часа.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

9. Готовую, душистую курочку посыпьте сверху свежей зеленью.

Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили

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