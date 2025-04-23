Сочная тушеная курица с орехами: так вкусно мясо вы еще точно не готовили
Курица с орехами – это необычное, но удивительно вкусное сочетание, которое захочется готовить снова и снова. Мясо точно не будет сухим, потому что оно не запекается, а именно тушится. Овощи и зелень придают блюду приятный аромат и сочность.
Идея приготовления вкусной тушеной курицы с орехами опубликована на странице фудблогера Алины Корженовской (alin withkitchen) в Instagram. Можно готовить на каждый день и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- курица – 1 шт.
- грецкие орехи – 250 г
- лук – 2 шт.
- чеснок – 6 зубчиков
- растительное масло – 20 мл.
- сливочное масло – 50 г
- лавровые листья, розмарин, перец, соль, паприка – по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. Курицу помойте, порежьте на части и обсушите.
2. Обжарьте курицу на растительном масле до золотистой корочки.
3. В большой казан или посуду для запекания сложите обжаренную курочку.
4. Орехи, нарезанный лук и чеснок измельчите в блендере до однородной массы.
5. Добавьте к курице ореховую массу, специи, соль и розмарин, сливочное масло.
6. Все хорошо перемешайте.
7. Залейте водой, чтобы она заполнила половину объема посуды.
8. Поставьте в духовку. Домашнюю курицу тушите до 2 часов при температуре 220 градусов. Магазинную – около часа.
9. Готовую, душистую курочку посыпьте сверху свежей зеленью.
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