Хек отлично подходит для того, чтобы протушить его в томатном соусе. Продукт станет очень нежным и сочным. Готовое блюдо очень вкусно подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления рыбы в томатном соусе с овощами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредижнты:

3-4 тушки хека

соль, перец

мука

2-3 луковицы

2 морковки

1 ст.л. муки

70 г томатной пасты

400-500 мл. воды

соль, перец по вкусу

1/3 ч.л. сахара

1-2 лавровых листочка

растительное масло

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на кусочки. Посолить, поперчить и обвалять в муке.

2. Жарить на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон.

3. Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, а морковь натереть на крупной терке.

4. На небольшом количестве масла сначала жарить лук до прозрачности, добавить морковь и обжарить все вместе до золотистого цвета.

5. Всыпать муку и, постоянно помешивая, обжарить 1 минуту.

6. Добавить томатную пасту и обжарить еще минуту.

7. Влить воду, добавить соль и перец по вкусу, а также немного сахара для баланса вкуса.

8. Перемешать, дать закипеть и выложить обжаренную рыбу.

9. Полить рыбу соусом, добавить лавровый листик и тушить под крышкой примерно 10-15 минут.

