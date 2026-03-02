Сочная тушеная рыба в томатном соусе: можно очень вкусно приготовить на обед
Хек отлично подходит для того, чтобы протушить его в томатном соусе. Продукт станет очень нежным и сочным. Готовое блюдо очень вкусно подавать с картофельным пюре.
Идея приготовления рыбы в томатном соусе с овощами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредижнты:
- 3-4 тушки хека
- соль, перец
- мука
- 2-3 луковицы
- 2 морковки
- 1 ст.л. муки
- 70 г томатной пасты
- 400-500 мл. воды
- соль, перец по вкусу
- 1/3 ч.л. сахара
- 1-2 лавровых листочка
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать на кусочки. Посолить, поперчить и обвалять в муке.
2. Жарить на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон.
3. Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, а морковь натереть на крупной терке.
4. На небольшом количестве масла сначала жарить лук до прозрачности, добавить морковь и обжарить все вместе до золотистого цвета.
5. Всыпать муку и, постоянно помешивая, обжарить 1 минуту.
6. Добавить томатную пасту и обжарить еще минуту.
7. Влить воду, добавить соль и перец по вкусу, а также немного сахара для баланса вкуса.
8. Перемешать, дать закипеть и выложить обжаренную рыбу.
9. Полить рыбу соусом, добавить лавровый листик и тушить под крышкой примерно 10-15 минут.
