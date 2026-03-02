Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочная тушеная рыба в томатном соусе: можно очень вкусно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Хек отлично подходит для того, чтобы протушить его в томатном соусе. Продукт станет очень нежным и сочным. Готовое блюдо очень вкусно подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления рыбы в томатном соусе с овощами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредижнты:

  • 3-4 тушки хека
  • соль, перец
  • мука
  • 2-3 луковицы
  • 2 морковки
  • 1 ст.л. муки
  • 70 г томатной пасты
  • 400-500 мл. воды
  • соль, перец по вкусу
  • 1/3 ч.л. сахара
  • 1-2 лавровых листочка
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на кусочки. Посолить, поперчить и обвалять в муке.

2. Жарить на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон.

3. Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, а морковь натереть на крупной терке.

4. На небольшом количестве масла сначала жарить лук до прозрачности, добавить морковь и обжарить все вместе до золотистого цвета.

5. Всыпать муку и, постоянно помешивая, обжарить 1 минуту.

6. Добавить томатную пасту и обжарить еще минуту.

7. Влить воду, добавить соль и перец по вкусу, а также немного сахара для баланса вкуса.

8. Перемешать, дать закипеть и выложить обжаренную рыбу.

9. Полить рыбу соусом, добавить лавровый листик и тушить под крышкой примерно 10-15 минут.

