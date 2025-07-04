Диетическую и нежирную курицу можно сделать очень мягкой и сочной. Для этого приготовьте для такого мяса ароматный соевый маринад. В нем идеально сочетаются сладкие и соленые вкусы, а также пряность.

Идея приготовления сочной курицы в ароматном маринаде опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Рецепт элементарный.

Ингредиенты:

бедро курицы – 4 шт.

соевый соус – 100 мл.

мед – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ст.л.

горчица зерновая – 1 ст.л.

паприка молотая – 1 ч.л.

подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада.

2. Добавьте куриное бедро к маринаду.

3. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно покрылось смесью.

4. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут (можно дольше для более насыщенного вкуса).

5. Выложите курицу в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности примерно 35-45 минут, в зависимости от размера кусочков.

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