Сочная запеченная курица в соевом маринаде: делимся секретами приготовления идеального мяса
Диетическую и нежирную курицу можно сделать очень мягкой и сочной. Для этого приготовьте для такого мяса ароматный соевый маринад. В нем идеально сочетаются сладкие и соленые вкусы, а также пряность.
Идея приготовления сочной курицы в ароматном маринаде опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Рецепт элементарный.
Ингредиенты:
- бедро курицы – 4 шт.
- соевый соус – 100 мл.
- мед – 1 ч.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- горчица зерновая – 1 ст.л.
- паприка молотая – 1 ч.л.
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для маринада.
2. Добавьте куриное бедро к маринаду.
3. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно покрылось смесью.
4. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут (можно дольше для более насыщенного вкуса).
5. Выложите курицу в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.
6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности примерно 35-45 минут, в зависимости от размера кусочков.
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