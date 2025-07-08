Куриное филе – достаточно диетическое и даже сухое мясо. Но, при этом, очень нежное. Его можно очень вкусно приготовить просто на сковородке, если добавить пикантный соус в сочетании с медом и лимонным соком. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления жареной курицы за 10 минут опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Немаловажную в роль в такие блюде также играют специи.

Ингридиенты:

куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро)

соевый соус – 2 ст.л.

перец – по вкусу

крахмал – 1 ст.л.

белок – 1 шт.

лимонный сок – 1/4 шт.

масло – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 4 ст.л.

вода – 70 мл.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

лимонный сок – 1 ст.л.

кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на небольшие кусочки.

2. Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок.

3. Все тщательно смешать.

4. Обжарить мясо до золотистого цвета по 1 минуте с каждой стороны на растительном масле.

5. Убрать мясо со сковородки и добавить все ингредиенты к соусу.

6. Повернуть мясо. Жарить еще 3 минуты. Добавить кунжут.

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