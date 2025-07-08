Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим
Куриное филе – достаточно диетическое и даже сухое мясо. Но, при этом, очень нежное. Его можно очень вкусно приготовить просто на сковородке, если добавить пикантный соус в сочетании с медом и лимонным соком. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления жареной курицы за 10 минут опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Немаловажную в роль в такие блюде также играют специи.
Ингридиенты:
- куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро)
- соевый соус – 2 ст.л.
- перец – по вкусу
- крахмал – 1 ст.л.
- белок – 1 шт.
- лимонный сок – 1/4 шт.
- масло – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 4 ст.л.
- вода – 70 мл.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- лимонный сок – 1 ст.л.
- кунжут – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на небольшие кусочки.
2. Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок.
3. Все тщательно смешать.
4. Обжарить мясо до золотистого цвета по 1 минуте с каждой стороны на растительном масле.
5. Убрать мясо со сковородки и добавить все ингредиенты к соусу.
6. Повернуть мясо. Жарить еще 3 минуты. Добавить кунжут.
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