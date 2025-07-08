Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,6 т.
Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

Куриное филе – достаточно диетическое и даже сухое мясо. Но, при этом, очень нежное. Его можно очень вкусно приготовить просто на сковородке, если добавить пикантный соус в сочетании с медом и лимонным соком. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления жареной курицы за 10 минут опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Немаловажную в роль в такие блюде также играют специи.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

Ингридиенты:

  • куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро)
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • перец – по вкусу
  • крахмал – 1 ст.л.
  • белок – 1 шт.
  • лимонный сок – 1/4 шт.
  • масло – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 4 ст.л.
  • вода – 70 мл.
  • мед – 1 ч.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

1. Мясо нарезать на небольшие кусочки.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

2. Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

3. Все тщательно смешать.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

4. Обжарить мясо до золотистого цвета по 1 минуте с каждой стороны на растительном масле.

5. Убрать мясо со сковородки и добавить все ингредиенты к соусу.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

6. Повернуть мясо. Жарить еще 3 минуты. Добавить кунжут.

Сочное куриное филе на сковородке: что добавить к мясу, чтобы оно не было сухим

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