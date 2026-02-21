Куриное филе в духовке часто получается сухим. Но такое мясо можно сделать сочным и мягким, если добавить сверху овощную зажарку, а также натертый сыр. блюдо идеально подойдет и на обед, и на ужин.

Идея приготовления сочного куриного филе под овощной шубой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

сметана – 170 г

майонез – 30 г

яйца – 1 шт.

соль

перец

чеснок

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Сделать зажарку.

2. Мясо нарезать, хорошо отбить.

3. Посолить, поперчить по вкусу

4. Отдельно смешать зажарку, сметану, яйцо, соль, чеснок и немного майонеза.

5. На противень выложить мясо, затем овощной соус.

6. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов с конвекцией.

