Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо
Куриное филе в духовке часто получается сухим. Но такое мясо можно сделать сочным и мягким, если добавить сверху овощную зажарку, а также натертый сыр. блюдо идеально подойдет и на обед, и на ужин.
Идея приготовления сочного куриного филе под овощной шубой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- сметана – 170 г
- майонез – 30 г
- яйца – 1 шт.
- соль
- перец
- чеснок
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Сделать зажарку.
2. Мясо нарезать, хорошо отбить.
3. Посолить, поперчить по вкусу
4. Отдельно смешать зажарку, сметану, яйцо, соль, чеснок и немного майонеза.
5. На противень выложить мясо, затем овощной соус.
6. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов с конвекцией.
