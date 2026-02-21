Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
573
Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

Куриное филе в духовке часто получается сухим. Но такое мясо можно сделать сочным и мягким, если добавить сверху овощную зажарку, а также натертый сыр. блюдо идеально подойдет и на обед, и на ужин.

Идея приготовления сочного куриного филе под овощной шубой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • сметана – 170 г
  • майонез – 30 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль
  • перец
  • чеснок
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

1. Сделать зажарку.

2. Мясо нарезать, хорошо отбить.

Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

3. Посолить, поперчить по вкусу

4. Отдельно смешать зажарку, сметану, яйцо, соль, чеснок и немного майонеза.

Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

5. На противень выложить мясо, затем овощной соус.

Сочное куриное филе под овощной шубой: как вкусно приготовить мясо

6. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов с конвекцией.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты