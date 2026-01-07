Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочное куриное филе с ананасами и сыром: делимся рецептом сытного блюда для обеда

Екатерина Ягович
Куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Для такого, чтобы мясо не было сухим, добавьте ананасы, а также много натертого сыра. Такое блюдо идеально подойдет для обеда.

Идея приготовления курицы с ананасами под сыром на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриное – 2 шт. (500 г)
  • ананасы консервированные – 4 кольца
  • сыр твердый – 50 г
  • моцарелла (мини-шарики) – 4 шт.
  • сметана 10 % – 2 ст.л. (40 г)
  • чеснок – 1-2 зубца
  • соль, копченая паприка, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль на пластины и немного отбить.

2. Посыпать солью, перцем и измельченным чесноком.

3. Выложить филе на противень, застеленный пергаментом.

4. На каждый ломтик филе выложить кольцо ананаса.

5. Сверху присыпать копченой паприкой для пикантного аромата.

6. Равномерно смазать ананасы сметаной.

7. Посыпать натертым твердым сыром, а в центр каждого кольца выложить шарик моцареллы.

8. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

