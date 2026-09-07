Сочное куриное филе с кабачком в духовке: как приготовить

Куриное филе с кабачком в духовке можно приготовить, когда хочется сытного домашнего блюда без сложных кулинарных процедур. В этом рецепте мясо сначала замариновывается в сметане и специях, а затем запекается под слоями овощей, кабачковых лепешек и сыра.

Идея приготовления сочного куриного филе с кабачком и сыром в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

кабачок – 1 шт., примерно 200 г

помидоры – 2 шт.

куриное яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

твёрдый сыр – 50 г

растительное масло – 1 ч.л.

соль – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте порционными кусочками. Добавьте столовую ложку сметаны, соль и специи. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно покрылось маринадом, и оставьте на несколько минут.

2. Кабачок натрите на крупной терке. Важно хорошо отжать лишнюю жидкость, иначе кабачковая масса будет слишком водянистой. Добавьте яйцо, соль и специи и перемешайте до однородности.

3. На сковороде разогрейте чайную ложку масла. Выкладывайте кабачковую смесь ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжарьте их на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Не нужно доводить их до полной готовности, ведь они еще будут запекаться в духовке.

4. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите подготовленные кусочки куриного филе одним слоем. Помидоры нарежьте кружочками и разложите поверх мяса.

5. Следующим слоем выложите кабачковые лепешки. Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте со второй столовой ложкой сметаны. Полученную смесь равномерно распределите сверху.

6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 30–40 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины кусочков курицы и особенностей духовки.

7. Готовое куриное филе с кабачком достаньте из духовки и дайте ему постоять несколько минут. Подавайте блюдо теплым, нарезав на порции. Курица хорошо сочетается с запеченными овощами, кабачком и сырной корочкой, поэтому отдельный сложный гарнир к ней не обязателен.

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