Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: идеальное дополнение к любимому гарниру
Куриное филе на сковородке часто получается сухим. Но для того, чтобы такого не произошло, нужно просто правильно приготовить мясо. Отличной идеей будет добавить нежный кисло-сладкий соус. У вас получится полноценное сытное блюдо с азиатскими нотами.
Идея приготовления пикантной курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г филе
- 30 г муки
- соль, перец
- 20 г масла для жарки
- 4-5 ст.л. соевого соуса
- 3 ст.л. соуса терияки
- 3 ст.л. соуса сладкий чили
- 2 ст.л. винного уксуса
- 35 г меда
- зеленый лук и кунжут для подачи
Способ приготовления:
1. Филе нарезать продолговатыми полосками.
2. Посолить, поперчить, добавить муку и вымешать.
3. Обжарить на растительном масле, отдельно каждую полоску с двух сторон до золотистости и вынуть со сковородки – нужно готовить в 2-3 подхода. Не выкладывайте все мясо сразу.
4. Влить в сковородку соевый соус, соус терияки, винный уксус, соус сладкий чили, мед.
5. Перемешать и тогда положить мясо, 1-2 раза перемешать, протушить 5-7 минут.
6. Присыпать кунжутом, луком и подавать.
