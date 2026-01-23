Куриное филе на сковородке часто получается сухим. Но для того, чтобы такого не произошло, нужно просто правильно приготовить мясо. Отличной идеей будет добавить нежный кисло-сладкий соус. У вас получится полноценное сытное блюдо с азиатскими нотами.

Идея приготовления пикантной курицы в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

600 г филе

30 г муки

соль, перец

20 г масла для жарки

4-5 ст.л. соевого соуса

3 ст.л. соуса терияки

3 ст.л. соуса сладкий чили

2 ст.л. винного уксуса

35 г меда

зеленый лук и кунжут для подачи

Способ приготовления:

1. Филе нарезать продолговатыми полосками.

2. Посолить, поперчить, добавить муку и вымешать.

3. Обжарить на растительном масле, отдельно каждую полоску с двух сторон до золотистости и вынуть со сковородки – нужно готовить в 2-3 подхода. Не выкладывайте все мясо сразу.

4. Влить в сковородку соевый соус, соус терияки, винный уксус, соус сладкий чили, мед.

5. Перемешать и тогда положить мясо, 1-2 раза перемешать, протушить 5-7 минут.

6. Присыпать кунжутом, луком и подавать.

