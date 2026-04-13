Для того, чтобы куриное филе получилось сочным и нежным, его можно приготовить в сливочном соусе на сковородке. Соедините крем-сыр и чеснок. Готовое блюдо можно подавать с любым любимым гарниром.

Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

помидоры черри – 250 г

шпинат – горсть

чеснок – 2 зубчика

крем-сыр – 135 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На филе сделать неглубокие надрезы. Посоли и обжарить с обеих сторон до румяной корочки (по 4-5 минут).

2. Забрать филе со сковородки.

3. В той же сковородке добавить черри и готовить, пока они станут мягкими.

4. Немного раздавить их лопаткой, чтобы пустили сок.

5. Добавить измельченный чеснок и обжарить еще 30 секунд.

5. Добавить шпинат, перемешать – он быстро уменьшится.

6. Выложить крем-сыр и размешать до нежного соуса.

7. Вернуть филе обратно в сковородку.

8. Накрыть крышкой и туши еще 5-7 мин до готовности.

