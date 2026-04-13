Сочное куриное филе в сливочном соусе: можно подавать с любой крупой
Для того, чтобы куриное филе получилось сочным и нежным, его можно приготовить в сливочном соусе на сковородке. Соедините крем-сыр и чеснок. Готовое блюдо можно подавать с любым любимым гарниром.
Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- помидоры черри – 250 г
- шпинат – горсть
- чеснок – 2 зубчика
- крем-сыр – 135 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. На филе сделать неглубокие надрезы. Посоли и обжарить с обеих сторон до румяной корочки (по 4-5 минут).
2. Забрать филе со сковородки.
3. В той же сковородке добавить черри и готовить, пока они станут мягкими.
4. Немного раздавить их лопаткой, чтобы пустили сок.
5. Добавить измельченный чеснок и обжарить еще 30 секунд.
5. Добавить шпинат, перемешать – он быстро уменьшится.
6. Выложить крем-сыр и размешать до нежного соуса.
7. Вернуть филе обратно в сковородку.
8. Накрыть крышкой и туши еще 5-7 мин до готовности.
