Битые огурцы с чесноком и соевым соусом – это простая и быстрая летняя закуска, которая готовится буквально за несколько минут. Блюдо отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию свежих огурцов, ароматного чеснока и пикантной заправки. Такой вариант особенно удобный, когда нужно быстро приготовить что-то легкое к основным блюдам или на перекус.

Идея приготовления маринованных битых огурцов с чесноком и соевым соусом опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 7-8 шт.

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло – 1 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

французская горчица – 1 ст.л.

паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

зелень – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления этой быстрой закуски огурцы нужно хорошо вымыть, а затем нарезать крупными кусочками.

2. Затем слегка отбить кухонным молотком или скалкой, чтобы они немного раскрылись и лучше впитывали заправку.

3. Подготовленные огурцы переложить в глубокую миску или контейнер.

4. Отдельно приготовить заправку: к огурцам добавить соевый соус, оливковое масло, французскую горчицу, измельчённый чеснок, сахар, соль, паприку, сухой чеснок и свежую зелень.

5. Все ингредиенты хорошо перемешать или закрыть контейнер крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы соус равномерно распределился.

6. По желанию закуску можно оставить настаиваться на 10-15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. В то же время маринованные огурцы можно подавать сразу после приготовления – они уже будут сочными и ароматными.

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