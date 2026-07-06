Сочные битые огурцы с чесноком и соевым соусом: готовятся за считанные минуты
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Битые огурцы с чесноком и соевым соусом – это простая и быстрая летняя закуска, которая готовится буквально за несколько минут. Блюдо отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию свежих огурцов, ароматного чеснока и пикантной заправки. Такой вариант особенно удобный, когда нужно быстро приготовить что-то легкое к основным блюдам или на перекус.
Идея приготовления маринованных битых огурцов с чесноком и соевым соусом опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 7-8 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- французская горчица – 1 ст.л.
- паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- зелень – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления этой быстрой закуски огурцы нужно хорошо вымыть, а затем нарезать крупными кусочками.
2. Затем слегка отбить кухонным молотком или скалкой, чтобы они немного раскрылись и лучше впитывали заправку.
3. Подготовленные огурцы переложить в глубокую миску или контейнер.
4. Отдельно приготовить заправку: к огурцам добавить соевый соус, оливковое масло, французскую горчицу, измельчённый чеснок, сахар, соль, паприку, сухой чеснок и свежую зелень.
5. Все ингредиенты хорошо перемешать или закрыть контейнер крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы соус равномерно распределился.
6. По желанию закуску можно оставить настаиваться на 10-15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. В то же время маринованные огурцы можно подавать сразу после приготовления – они уже будут сочными и ароматными.
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