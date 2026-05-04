Сочные битые овощи с чесноком и зеленью: вариант идеальной весенней закуски
Битые овощи – это простая закуска, которая быстро готовится и хорошо подходит к любому блюду. Она получается сочной, ароматной и немного пикантной. Для приготовления нужны обычные овощи и несколько простых ингредиентов. Такой вариант особенно уместен в теплое время года. Попробуйте сделать – результат точно понравится.
Идея приготовления сочных битых овощей опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 3-4 шт.
- редиска – 1 пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соль – 1-1,5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- свежая зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы и редиску.
2. Слегка отбейте их кухонным молотком или широкой стороной ножа, чтобы овощи треснули и лучше впитали маринад.
3. Переложите в глубокую миску.
4. Измельчите чеснок и зелень, добавьте к овощам.
5. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и растительное масло.
6. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.
7. Поставьте овощи в холодильник на 1-2 часа, чтобы они настоялись и стали более насыщенными по вкусу.
8. Подавайте охлажденными. Закуска получается хрустящей, сочной и ароматной.
