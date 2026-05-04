Битые овощи – это простая закуска, которая быстро готовится и хорошо подходит к любому блюду. Она получается сочной, ароматной и немного пикантной. Для приготовления нужны обычные овощи и несколько простых ингредиентов. Такой вариант особенно уместен в теплое время года. Попробуйте сделать – результат точно понравится.

Идея приготовления сочных битых овощей опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 3-4 шт.

редиска – 1 пучок

чеснок – 2 зубчика

соль – 1-1,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л.

свежая зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы и редиску.

2. Слегка отбейте их кухонным молотком или широкой стороной ножа, чтобы овощи треснули и лучше впитали маринад.

3. Переложите в глубокую миску.

4. Измельчите чеснок и зелень, добавьте к овощам.

5. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и растительное масло.

6. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.

7. Поставьте овощи в холодильник на 1-2 часа, чтобы они настоялись и стали более насыщенными по вкусу.

8. Подавайте охлажденными. Закуска получается хрустящей, сочной и ароматной.

