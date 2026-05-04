Сочные битые овощи с чесноком и зеленью: вариант идеальной весенней закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
Битые овощи – это простая закуска, которая быстро готовится и хорошо подходит к любому блюду. Она получается сочной, ароматной и немного пикантной. Для приготовления нужны обычные овощи и несколько простых ингредиентов. Такой вариант особенно уместен в теплое время года. Попробуйте сделать – результат точно понравится.

Идея приготовления сочных битых овощей опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • огурцы – 3-4 шт.
  • редиска – 1 пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – 1-1,5 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • свежая зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы и редиску.

2. Слегка отбейте их кухонным молотком или широкой стороной ножа, чтобы овощи треснули и лучше впитали маринад.

3. Переложите в глубокую миску.

4. Измельчите чеснок и зелень, добавьте к овощам.

5. Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и растительное масло.

6. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.

7. Поставьте овощи в холодильник на 1-2 часа, чтобы они настоялись и стали более насыщенными по вкусу.

8. Подавайте охлажденными. Закуска получается хрустящей, сочной и ароматной.

