Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными
Сочные отбивные – это классика домашней кухни, которая никогда не теряет популярности. Однако даже привычное блюдо можно сделать интереснее, добавив необычный маринад. Один из таких вариантов – яблочный сок, который придает мясу нежности и легкого сладковатого привкуса. В результате отбивные получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.
Идея приготовления сочных отбивных в яблочном соке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 400 г
- чеснок – 5 зубчиков
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- яблочный сок – 200 мл.
- мука – 100 г
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо на не толстые куски и хорошо отбить кухонным молотком.
2. Натереть отбивные солью, перцем и измельченным чесноком, равномерно распределяя специи по поверхности.
3. Сложить мясо в емкость и залить яблочным соком, чтобы оно хорошо пропиталось. Оставить мариноваться на 1-2 часа или на ночь в холодильнике.
4. Достать отбивные из маринада и слить лишнюю жидкость, чтобы во время жарки образовалась румяная корочка.
5. обвалять каждый кусок в муке, а затем во взбитых яйцах, формируя легкий кляр.
6. Жарить отбивные на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.
