Сочные отбивные – это классика домашней кухни, которая никогда не теряет популярности. Однако даже привычное блюдо можно сделать интереснее, добавив необычный маринад. Один из таких вариантов – яблочный сок, который придает мясу нежности и легкого сладковатого привкуса. В результате отбивные получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Идея приготовления сочных отбивных в яблочном соке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 400 г

чеснок – 5 зубчиков

соль – по вкусу

перец – по вкусу

яблочный сок – 200 мл.

мука – 100 г

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо на не толстые куски и хорошо отбить кухонным молотком.

2. Натереть отбивные солью, перцем и измельченным чесноком, равномерно распределяя специи по поверхности.

3. Сложить мясо в емкость и залить яблочным соком, чтобы оно хорошо пропиталось. Оставить мариноваться на 1-2 часа или на ночь в холодильнике.

4. Достать отбивные из маринада и слить лишнюю жидкость, чтобы во время жарки образовалась румяная корочка.

5. обвалять каждый кусок в муке, а затем во взбитых яйцах, формируя легкий кляр.

6. Жарить отбивные на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.

