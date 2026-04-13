Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
402
Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

Сочные отбивные – это классика домашней кухни, которая никогда не теряет популярности. Однако даже привычное блюдо можно сделать интереснее, добавив необычный маринад. Один из таких вариантов – яблочный сок, который придает мясу нежности и легкого сладковатого привкуса. В результате отбивные получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Идея приготовления сочных отбивных в яблочном соке опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

Ингредиенты:

  • свинина – 400 г
  • чеснок – 5 зубчиков
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • яблочный сок – 200 мл.
  • мука – 100 г
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

1. Нарезать мясо на не толстые куски и хорошо отбить кухонным молотком.

2. Натереть отбивные солью, перцем и измельченным чесноком, равномерно распределяя специи по поверхности.

Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

3. Сложить мясо в емкость и залить яблочным соком, чтобы оно хорошо пропиталось. Оставить мариноваться на 1-2 часа или на ночь в холодильнике.

Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

4. Достать отбивные из маринада и слить лишнюю жидкость, чтобы во время жарки образовалась румяная корочка.

5. обвалять каждый кусок в муке, а затем во взбитых яйцах, формируя легкий кляр.

Сочные домашние отбивные в яблочном соке: получатся очень вкусными

6. Жарить отбивные на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности.

