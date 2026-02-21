Сочные фрикадельки из фарша к любому гарниру: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
417
Если в вашей морозилке есть немного фарша – приготовьте сочные фрикадельки. Такие изделия прекрасно сочетаются с любым гарниром. Особенно вкусно подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных фрикаделек в томатном соусе опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт. (в фарш)
  • яйцо – 1 шт.
  • манка – 1 ст.л.
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • мука – для обвалки
  • томатный сок – 1 стакан
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук, яйцо, манку, соль, перец и паприку.

2. Хорошо вымешать.

3. Сформировать фрикадельки.

4. Обвалять их в муке.

5. Обжарить фрикадельки на сковороде до румяной корочки, переложить на тарелку.

6. В той же сковороде обжарить нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

7. Влить томатный сок, перемешать и вернуть фрикадельки в соус.

8. Тушить под крышкой около 15 минут.

9. В конце добавить измельченную зелень.

10. Подавать с пюре, пастой или кашами.

