Сочные фрикадельки из фарша к любому гарниру: как приготовить
Если в вашей морозилке есть немного фарша – приготовьте сочные фрикадельки. Такие изделия прекрасно сочетаются с любым гарниром. Особенно вкусно подавать с картофельным пюре.
Идея приготовления сочных фрикаделек в томатном соусе опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт. (в фарш)
- яйцо – 1 шт.
- манка – 1 ст.л.
- соль, перец, паприка – по вкусу
- мука – для обвалки
- томатный сок – 1 стакан
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. В фарш добавить натертый лук, яйцо, манку, соль, перец и паприку.
2. Хорошо вымешать.
3. Сформировать фрикадельки.
4. Обвалять их в муке.
5. Обжарить фрикадельки на сковороде до румяной корочки, переложить на тарелку.
6. В той же сковороде обжарить нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.
7. Влить томатный сок, перемешать и вернуть фрикадельки в соус.
8. Тушить под крышкой около 15 минут.
9. В конце добавить измельченную зелень.
10. Подавать с пюре, пастой или кашами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: