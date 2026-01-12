Сочные фрикадельки из фарша к любому гарниру: значительно лучше привычных котлет

Если у вас есть немного мясного фарша – сделайте из него сочные фрикадельки. Такие изделия готовят значительно проще привычных котлет и точно идеально подойдут к любому гарниру. Особенно вкусно подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 600 г куриного фарша
  • лук – 120-150 г
  • 1 яйцо
  • 50 г панировочных сухарей
  • соль, перец, сушеный чеснок, смесь специй к фаршу
  • масло для жарки – 20 г

Ингредиенты для соуса:

  • 5 ст.л. сметаны
  • луковица
  • морковка
  • 2 ст.л. муки
  • соль, перец, карри, сушеный чеснок
  • 250 г горячей воды

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить фарш, лук перемолотый в пюре (можно натереть на терке или в блендере), яйцо, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок и смесь специй к фаршу.

2. Вымешать и влажными руками вылепить маленькие фрикадельки, размером меньше ореха.

3. На растительном масле обжарить фрикадельки до золотистости со всех сторон и убрать со сковородки.

4. На оставшемся масле жарить 5-7 минут нарезанный лук и тертую морковь.

5. параллельно смешать муку, сметану, соль, перец, карри и горячую воду.

6. Вымешать венчиком и перелить в сковородку.

7. Добавить фрикадельки и протушить 5-10 минут и подавать с пюре.

