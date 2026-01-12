Если у вас есть немного мясного фарша – сделайте из него сочные фрикадельки. Такие изделия готовят значительно проще привычных котлет и точно идеально подойдут к любому гарниру. Особенно вкусно подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для фрикаделек:

600 г куриного фарша

лук – 120-150 г

1 яйцо

50 г панировочных сухарей

соль, перец, сушеный чеснок, смесь специй к фаршу

масло для жарки – 20 г

Ингредиенты для соуса:

5 ст.л. сметаны

луковица

морковка

2 ст.л. муки

соль, перец, карри, сушеный чеснок

250 г горячей воды

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить фарш, лук перемолотый в пюре (можно натереть на терке или в блендере), яйцо, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок и смесь специй к фаршу.

2. Вымешать и влажными руками вылепить маленькие фрикадельки, размером меньше ореха.

3. На растительном масле обжарить фрикадельки до золотистости со всех сторон и убрать со сковородки.

4. На оставшемся масле жарить 5-7 минут нарезанный лук и тертую морковь.

5. параллельно смешать муку, сметану, соль, перец, карри и горячую воду.

6. Вымешать венчиком и перелить в сковородку.

7. Добавить фрикадельки и протушить 5-10 минут и подавать с пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: