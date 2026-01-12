Сочные фрикадельки из фарша к любому гарниру: значительно лучше привычных котлет
Если у вас есть немного мясного фарша – сделайте из него сочные фрикадельки. Такие изделия готовят значительно проще привычных котлет и точно идеально подойдут к любому гарниру. Особенно вкусно подавать с картофельным пюре.
Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для фрикаделек:
- 600 г куриного фарша
- лук – 120-150 г
- 1 яйцо
- 50 г панировочных сухарей
- соль, перец, сушеный чеснок, смесь специй к фаршу
- масло для жарки – 20 г
Ингредиенты для соуса:
- 5 ст.л. сметаны
- луковица
- морковка
- 2 ст.л. муки
- соль, перец, карри, сушеный чеснок
- 250 г горячей воды
Способ приготовления:
1. В тарелку выложить фарш, лук перемолотый в пюре (можно натереть на терке или в блендере), яйцо, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок и смесь специй к фаршу.
2. Вымешать и влажными руками вылепить маленькие фрикадельки, размером меньше ореха.
3. На растительном масле обжарить фрикадельки до золотистости со всех сторон и убрать со сковородки.
4. На оставшемся масле жарить 5-7 минут нарезанный лук и тертую морковь.
5. параллельно смешать муку, сметану, соль, перец, карри и горячую воду.
6. Вымешать венчиком и перелить в сковородку.
7. Добавить фрикадельки и протушить 5-10 минут и подавать с пюре.
