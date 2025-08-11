Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
81
Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

Вместо классических котлет с хлебом из фарша можно приготовить сочные фрикадельки. Изделия нужно сначала прожарить, а затем протушить в соусе. Подавать готовые фрикадельки можно с рисом или другим любимым гарниром.

Идея приготовления сочных фрикаделек в томатно-сметанковом соусе опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

Ингредиенты:

  • фарш ассорти – 700 г
  • яйца – 1 шт.
  • манная крупа – 3 ст.л.
  • чеснок сухой – по вкусу
  • чеснок свежий – 3 зубчика (в фарш)
  • соль, черный молотый перец, паприка – по вкусу
  • лук – 1 крупный
  • морковь – 1 большая
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • чеснок свежий – 2 зубчика (в соус)
  • вода – 400 мл.
  • специи – по вкусу
  • зелень для подачи

Способ приготовления

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

1. Соединить фарш с яйцом, специями, манкой и чесноком.

2. Хорошо вымешать.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

3. Оставить настояться на 20 минут.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

4. Сформировать фрикадельки, охладить 30 минут.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

5. Обжарить, убрать.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

6. В сковородке обжарить лук и морковь.

Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина

7. Добавить муку, специи, томатную пасту, сметану, воду и чеснок.

8. Вскипятить, вернуть фрикадельки, тушить 20 минут под крышкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты