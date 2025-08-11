Вместо классических котлет с хлебом из фарша можно приготовить сочные фрикадельки. Изделия нужно сначала прожарить, а затем протушить в соусе. Подавать готовые фрикадельки можно с рисом или другим любимым гарниром.

Идея приготовления сочных фрикаделек в томатно-сметанковом соусе опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш ассорти – 700 г

яйца – 1 шт.

манная крупа – 3 ст.л.

чеснок сухой – по вкусу

чеснок свежий – 3 зубчика (в фарш)

соль, черный молотый перец, паприка – по вкусу

лук – 1 крупный

морковь – 1 большая

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

мука – 1 ст.л.

чеснок свежий – 2 зубчика (в соус)

вода – 400 мл.

специи – по вкусу

зелень для подачи

Способ приготовления

1. Соединить фарш с яйцом, специями, манкой и чесноком.

2. Хорошо вымешать.

3. Оставить настояться на 20 минут.

4. Сформировать фрикадельки, охладить 30 минут.

5. Обжарить, убрать.

6. В сковородке обжарить лук и морковь.

7. Добавить муку, специи, томатную пасту, сметану, воду и чеснок.

8. Вскипятить, вернуть фрикадельки, тушить 20 минут под крышкой.

