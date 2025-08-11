Сочные фрикадельки из фарша вместо котлет: простой рецепт для ужина: простой рецепт для ужина
Вместо классических котлет с хлебом из фарша можно приготовить сочные фрикадельки. Изделия нужно сначала прожарить, а затем протушить в соусе. Подавать готовые фрикадельки можно с рисом или другим любимым гарниром.
Идея приготовления сочных фрикаделек в томатно-сметанковом соусе опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш ассорти – 700 г
- яйца – 1 шт.
- манная крупа – 3 ст.л.
- чеснок сухой – по вкусу
- чеснок свежий – 3 зубчика (в фарш)
- соль, черный молотый перец, паприка – по вкусу
- лук – 1 крупный
- морковь – 1 большая
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- чеснок свежий – 2 зубчика (в соус)
- вода – 400 мл.
- специи – по вкусу
- зелень для подачи
Способ приготовления
1. Соединить фарш с яйцом, специями, манкой и чесноком.
2. Хорошо вымешать.
3. Оставить настояться на 20 минут.
4. Сформировать фрикадельки, охладить 30 минут.
5. Обжарить, убрать.
6. В сковородке обжарить лук и морковь.
7. Добавить муку, специи, томатную пасту, сметану, воду и чеснок.
8. Вскипятить, вернуть фрикадельки, тушить 20 минут под крышкой.
