Вместо привычных котлет на обед можно приготовить вкусные гнезда из фарша. Сформируйте шарики, сделайте углубления и положите внутрь начинку. Технология элементарная и готового блюда хватит на всех.

Идея приготовления мясных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 яйцо

соль, черный перец

1 ч.л. сушеного чеснока

свежая зелень укропа и петрушки

1 ст.л. панировочных сухарей

Ингредиенты для начинки:

0,5 луковицы

250 г шампиньонов

0,5 болгарского перца

80 г грудинки

1 зубчик чеснока

соль, перец – по вкусу

80 г сливок 20 %

125 г моцареллы

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, соль, черный перец, сушеный чеснок, нарезанную зелень и панировочные сухари.

2. Перемешать и оставить на полчаса в холодильнике.

3. Тем временем готовить начинку.

4. Нарезанные кубиком шампиньоны обжарить вместе с луком.

5. Добавить нарезанный болгарский перец, грудинку и измельченный чеснок.

6. Обжарить еще 2 минуты.

7. Влить сливки.

8. Тушить на маленьком огне несколько минут до загустения.

9. Из фарша сформировать шарики, выложить на пергамент и ложкой сделать углубления.

10. В углубления выложить начинку и запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

11. Посыпать натертой моцареллой и запекать еще 15 минут до золотистой корочки.

