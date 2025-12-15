Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра
Вместо привычных котлет на обед можно приготовить вкусные гнезда из фарша. Сформируйте шарики, сделайте углубления и положите внутрь начинку. Технология элементарная и готового блюда хватит на всех.
Идея приготовления мясных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 яйцо
- соль, черный перец
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- свежая зелень укропа и петрушки
- 1 ст.л. панировочных сухарей
Ингредиенты для начинки:
- 0,5 луковицы
- 250 г шампиньонов
- 0,5 болгарского перца
- 80 г грудинки
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец – по вкусу
- 80 г сливок 20 %
- 125 г моцареллы
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, соль, черный перец, сушеный чеснок, нарезанную зелень и панировочные сухари.
2. Перемешать и оставить на полчаса в холодильнике.
3. Тем временем готовить начинку.
4. Нарезанные кубиком шампиньоны обжарить вместе с луком.
5. Добавить нарезанный болгарский перец, грудинку и измельченный чеснок.
6. Обжарить еще 2 минуты.
7. Влить сливки.
8. Тушить на маленьком огне несколько минут до загустения.
9. Из фарша сформировать шарики, выложить на пергамент и ложкой сделать углубления.
10. В углубления выложить начинку и запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
11. Посыпать натертой моцареллой и запекать еще 15 минут до золотистой корочки.
