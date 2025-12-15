Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
633
Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

Вместо привычных котлет на обед можно приготовить вкусные гнезда из фарша. Сформируйте шарики, сделайте углубления и положите внутрь начинку. Технология элементарная и готового блюда хватит на всех.

Идея приготовления мясных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 1 яйцо
  • соль, черный перец
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
  • свежая зелень укропа и петрушки
  • 1 ст.л. панировочных сухарей

Ингредиенты для начинки:

  • 0,5 луковицы
  • 250 г шампиньонов
  • 0,5 болгарского перца
  • 80 г грудинки
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец – по вкусу
  • 80 г сливок 20 %
  • 125 г моцареллы

Способ приготовления:

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

1. К фаршу добавить яйцо, соль, черный перец, сушеный чеснок, нарезанную зелень и панировочные сухари.

2. Перемешать и оставить на полчаса в холодильнике.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

3. Тем временем готовить начинку.

4. Нарезанные кубиком шампиньоны обжарить вместе с луком.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

5. Добавить нарезанный болгарский перец, грудинку и измельченный чеснок.

6. Обжарить еще 2 минуты.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

7. Влить сливки.

8. Тушить на маленьком огне несколько минут до загустения.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

9. Из фарша сформировать шарики, выложить на пергамент и ложкой сделать углубления.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

10. В углубления выложить начинку и запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Сочные гнезда из фарша для сытного обеда: добавьте грибы, овощи и много сыра

11. Посыпать натертой моцареллой и запекать еще 15 минут до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты