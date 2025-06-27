Кабачки настолько универсальные, что из них можно приготовить даже голубцы. Для этого вам понадобится сочный мясной фарш и крупа. А сделать из овоща тонкие слайсы вы сможете с помощью обычной овощечистки.

Идея приготовления сочных голубцов из кабачков опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram. Рис для блюда нужно предварительно отварить.

Ингредиенты:

фарш куриный – 300 г

сухой рис (отварить) – 100 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1,5 ст.л.

кабачок – 3 шт.

соль

перец

специя к фаршу

Способ приготовления:

1. Отварить рис до полуготовности.

2. Пожарить лук и морковь.

3. Для начинки смешать фарш, отваренный (охлажденный рис) и охлажденную зажарку.

4. Добавить специи, соль и перец. Перемешать.

5. На длинные слайсы нарезать кабачки с помощью овощечистки.

6. В один слайс выложить 1 чайную ложку начинки и закрутить. Так повторить с каждым овощным кусочком.

7. Форму для запекания смазать растительным маслом и сложить голубцы.

8. Для заливки в воду (250-300 мл.) добавить 1,5 ст.л. томатной пасты. Взболтать и залить голубцы.

9. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: