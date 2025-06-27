Сочные голубцы из кабачков: как приготовить привычное блюдо по-новому
Кабачки настолько универсальные, что из них можно приготовить даже голубцы. Для этого вам понадобится сочный мясной фарш и крупа. А сделать из овоща тонкие слайсы вы сможете с помощью обычной овощечистки.
Идея приготовления сочных голубцов из кабачков опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram. Рис для блюда нужно предварительно отварить.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 300 г
- сухой рис (отварить) – 100 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1,5 ст.л.
- кабачок – 3 шт.
- соль
- перец
- специя к фаршу
Способ приготовления:
1. Отварить рис до полуготовности.
2. Пожарить лук и морковь.
3. Для начинки смешать фарш, отваренный (охлажденный рис) и охлажденную зажарку.
4. Добавить специи, соль и перец. Перемешать.
5. На длинные слайсы нарезать кабачки с помощью овощечистки.
6. В один слайс выложить 1 чайную ложку начинки и закрутить. Так повторить с каждым овощным кусочком.
7. Форму для запекания смазать растительным маслом и сложить голубцы.
8. Для заливки в воду (250-300 мл.) добавить 1,5 ст.л. томатной пасты. Взболтать и залить голубцы.
9. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.
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