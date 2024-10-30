Домашние голубцы – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с мясным фаршем, а также кус-кусом, гречкой, рисом, булгуром. Белокачанную капусту можно заменить пекинской.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из пекинской капусты, с вкусной начинкой из гречки, риса и мясного фарша.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 кочан

Фарш – 0,5 кг

Рис – 50 г

Гречка – 50 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль, перец

3-4 зубчика чеснока

Для соуса:

Томаты в собственном соке – 1 банка

Сметана – 200 г

Соль, перец, сахар и чеснок – 3-4 зуб.

Для подачи:

Сметана и зелень

Способ приготовления:

1. Сначала у капусты отделите листья и вырежьте твердую часть. Заливаем листья кипятком и оставляем, пока готовим начинку.

2. Для начинки: смешайте гречку и рис вместе. Варим крупы примерно 10 минут.

3. За это время жарим нарезанный кубиком лук и натертую морковь.Смешивайте зажарку с крупами и добавьте специи. Далее добавьте фарш и хорошо вымешайте.

4. Сформируйте голубцы, выложите их в форму.

5. Для соуса: смешайте все ингредиенты вместе и залейте соусом голубцы.

Тушите примерно 40 минут. Желательно первые полчаса под крышкой!

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