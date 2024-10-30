Сочные голубцы с пекинской капустой, рисом и гречкой: рецепт блюда по-новому
Домашние голубцы – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с мясным фаршем, а также кус-кусом, гречкой, рисом, булгуром. Белокачанную капусту можно заменить пекинской.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из пекинской капусты, с вкусной начинкой из гречки, риса и мясного фарша.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 кочан
- Фарш – 0,5 кг
- Рис – 50 г
- Гречка – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль, перец
- 3-4 зубчика чеснока
Для соуса:
- Томаты в собственном соке – 1 банка
- Сметана – 200 г
- Соль, перец, сахар и чеснок – 3-4 зуб.
Для подачи:
- Сметана и зелень
Способ приготовления:
1. Сначала у капусты отделите листья и вырежьте твердую часть. Заливаем листья кипятком и оставляем, пока готовим начинку.
2. Для начинки: смешайте гречку и рис вместе. Варим крупы примерно 10 минут.
3. За это время жарим нарезанный кубиком лук и натертую морковь.Смешивайте зажарку с крупами и добавьте специи. Далее добавьте фарш и хорошо вымешайте.
4. Сформируйте голубцы, выложите их в форму.
5. Для соуса: смешайте все ингредиенты вместе и залейте соусом голубцы.
Тушите примерно 40 минут. Желательно первые полчаса под крышкой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: