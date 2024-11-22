Сочные и полезные запеченные рыбные котлеты с сыром и рисом: понравятся даже детям

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные и полезные запеченные рыбные котлеты с сыром и рисом: понравятся даже детям

Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще вкуснее будет из рыбы, печени. Для рыбных котлет лучше всего использовать хек. 

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Рыба для котлет

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень полезных и вкусных запеченных рыбных котлет с рисом, твердым сыром и сельдереем. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 225 г риса (берите 50:50 белый и бурый)⠀
  • 550 г рыбного фарша (3 тушки хека)
  • 2 большие яйца
  • 80 г твердого сыра 
  • 1 большая морковь (180 г) 
  • 1 большой лук⠀
  •  чеснок (2-4 зубчика)⠀
  • 50 г корня сельдерея (берите 100 г, он добавляет пикантности)⠀
  • специи любимые и сушеные травы⠀
  • 4 ст.л. масла растительного

Способ приготовления: 

1. Фарш: рис промыть и отварить. Рыбу почистить или порезать мелко или пропустить через мясорубку или в блендере. После смешайте рыбу, рис и другие ингредиенты, добавьте специи, снова перемешайте. Готовый фарш отбейте и оставьте в холодильнике на 20-30 минут. 

Фарш для котлет

2. Разогрейте до 200 С духовку. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте маслом и сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях.

Рыбные котлеты

Готовьте 40 минут при 150-160 С.

Готовые котлеты

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