Сочные и полезные запеченные рыбные котлеты с сыром и рисом: понравятся даже детям
Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще вкуснее будет из рыбы, печени. Для рыбных котлет лучше всего использовать хек.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень полезных и вкусных запеченных рыбных котлет с рисом, твердым сыром и сельдереем.
Ингредиенты:
- 225 г риса (берите 50:50 белый и бурый)⠀
- 550 г рыбного фарша (3 тушки хека)
- 2 большие яйца
- 80 г твердого сыра
- 1 большая морковь (180 г)
- 1 большой лук⠀
- чеснок (2-4 зубчика)⠀
- 50 г корня сельдерея (берите 100 г, он добавляет пикантности)⠀
- специи любимые и сушеные травы⠀
- 4 ст.л. масла растительного
Способ приготовления:
1. Фарш: рис промыть и отварить. Рыбу почистить или порезать мелко или пропустить через мясорубку или в блендере. После смешайте рыбу, рис и другие ингредиенты, добавьте специи, снова перемешайте. Готовый фарш отбейте и оставьте в холодильнике на 20-30 минут.
2. Разогрейте до 200 С духовку. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте маслом и сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях.
Готовьте 40 минут при 150-160 С.
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