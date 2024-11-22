Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще вкуснее будет из рыбы, печени. Для рыбных котлет лучше всего использовать хек.

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Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень полезных и вкусных запеченных рыбных котлет с рисом, твердым сыром и сельдереем.

Ингредиенты:

225 г риса (берите 50:50 белый и бурый)⠀

550 г рыбного фарша (3 тушки хека)

2 большие яйца

80 г твердого сыра

1 большая морковь (180 г)

1 большой лук⠀

чеснок (2-4 зубчика)⠀

50 г корня сельдерея (берите 100 г, он добавляет пикантности)⠀

специи любимые и сушеные травы⠀

4 ст.л. масла растительного

Способ приготовления:

1. Фарш: рис промыть и отварить. Рыбу почистить или порезать мелко или пропустить через мясорубку или в блендере. После смешайте рыбу, рис и другие ингредиенты, добавьте специи, снова перемешайте. Готовый фарш отбейте и оставьте в холодильнике на 20-30 минут.

2. Разогрейте до 200 С духовку. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте маслом и сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях.

Готовьте 40 минут при 150-160 С.

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