Сочные кабачковые рулетики с куриной начинкой: рецепт в духовке

Кабачки можно приготовить так, чтобы привычное овощное блюдо получилось сытным и аппетитным. Один из простых вариантов – сделать из кабачков рулетики с куриной начинкой. Внутри они получаются сочными, а сверху покрываются нежным сыром и томатным соусом. Такое блюдо хорошо подходит для обеда или ужина и не требует сложных ингредиентов. Готовится оно в духовке, поэтому большую часть времени рулетики просто запекаются.

Идея приготовления сочных кабачковых рулетиков опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

фарш из куриного филе – 300 г

куриное яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

тертые помидоры – 150 г

сметана 15% – 50 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте вдоль на тонкие ломтики. Старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой толщины, чтобы они хорошо пропеклись и не ломались при формировании рулетиков.

2. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом, и немного запеките в духовке. Они должны стать мягче, но не пересушиться, ведь дальше кабачки будут готовиться вместе с начинкой.

3. Оставшуюся после нарезки часть кабачка мелко нарежьте. Смешайте ее с куриным фаршем. Добавьте яйцо, натертую морковь, соль и специи. Тщательно перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. На каждый подготовленный ломтик кабачка выложите немного куриной начинки. Распределите ее тонким слоем и плотно сверните кабачок в рулетик. Готовые рулетики переложите в форму для запекания.

5. Для соуса смешайте тертые помидоры со сметаной. Полученной смесью равномерно полейте кабачковые рулетики. Сверху посыпьте блюдо тертым твёрдым сыром.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 30 минут, пока куриная начинка не будет готова, а сыр сверху не подрумянится.

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