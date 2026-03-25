Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин
Очень вкусно с курицей сочетать цитрусы. Полейте мясо перед запеканием маринадом на основе апельсинов. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсином на ужин опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 5-6 шт.
- апельсин – 1 большой
- мед – 1,5-2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- паприка копченая – 1 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- соль – по необходимости (соевый соус уже соленый)
- тимьян или розмарин – по желанию
Ингредиенты для маринада:
- сок половины апельсина
- цедра апельсина (немножко, без белого слоя)
- мёд
- соевый соус
- оливковое масло
- измельчённый чеснок
- паприка + перец
Способ приготовления:
1. Бедра обсушить, по желанию делать неглубокие надрезы
2. Замариновать курицу, хорошо втереть маринад.
3. Оставить минимум на 30 минут (идеально –2-3 часа).
4. Апельсин нарезать кружочками или полукольцами.
5. Выложить бедра в форму кожурой вверх, между ними разложить апельсин.
6. Запекать при температуре 190 °С 40-45 минут, поливая соком из-под дна.
7. Перевернуть бедра и еще 10 минут подержать в духовке, чтобы появилась та самая карамельная корочка.
