Очень вкусно с курицей сочетать цитрусы. Полейте мясо перед запеканием маринадом на основе апельсинов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсином на ужин опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 5-6 шт.

апельсин – 1 большой

мед – 1,5-2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

паприка копченая – 1 ч.л.

черный перец – по вкусу

соль – по необходимости (соевый соус уже соленый)

тимьян или розмарин – по желанию

Ингредиенты для маринада:

сок половины апельсина

цедра апельсина (немножко, без белого слоя)

мёд

соевый соус

оливковое масло

измельчённый чеснок

паприка + перец

Способ приготовления:

1. Бедра обсушить, по желанию делать неглубокие надрезы

2. Замариновать курицу, хорошо втереть маринад.

3. Оставить минимум на 30 минут (идеально –2-3 часа).

4. Апельсин нарезать кружочками или полукольцами.

5. Выложить бедра в форму кожурой вверх, между ними разложить апельсин.

6. Запекать при температуре 190 °С 40-45 минут, поливая соком из-под дна.

7. Перевернуть бедра и еще 10 минут подержать в духовке, чтобы появилась та самая карамельная корочка.

