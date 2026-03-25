Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
177
Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

Очень вкусно с курицей сочетать цитрусы. Полейте мясо перед запеканием маринадом на основе апельсинов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсином на ужин опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 5-6 шт.
  • апельсин – 1 большой
  • мед – 1,5-2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • черный перец – по вкусу
  • соль – по необходимости (соевый соус уже соленый)
  • тимьян или розмарин – по желанию

Ингредиенты для маринада:

  • сок половины апельсина
  • цедра апельсина (немножко, без белого слоя)
  • мёд
  • соевый соус
  • оливковое масло
  • измельчённый чеснок
  • паприка + перец

Способ приготовления:

Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

1. Бедра обсушить, по желанию делать неглубокие надрезы

2. Замариновать курицу, хорошо втереть маринад.

Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

3. Оставить минимум на 30 минут (идеально –2-3 часа).

Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

4. Апельсин нарезать кружочками или полукольцами.

5. Выложить бедра в форму кожурой вверх, между ними разложить апельсин.

Сочные куриные бедра к картофелю: можно вкусно приготовить на ужин

6. Запекать при температуре 190 °С 40-45 минут, поливая соком из-под дна.

7. Перевернуть бедра и еще 10 минут подержать в духовке, чтобы появилась та самая карамельная корочка.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

