Сочные куриные бедра на сковородке: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
1 минута
1,2 т.
Куриные бедра можно очень вкусно приготовить на сковородке. Вкус мяса прекрасно дополняют чеснок, а также соевый соус. Такие куриные бедра очень вкусно сочетаются с любым гарниром.

Идея приготовления сочной курицы опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные бедра (без костей) – 2 шт.
  • сливочное масло – 70-80 г
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • бальзамический уксус – 1,5 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • кунжут
  • мука

Способ приготовления:

1. Разогреть.на сковородке половину масла.

2. Бедра посолить, поперчить.

3. Погрузить в муку.

4. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Положить оставшееся масло, добавить чеснок, соевый соус, бальзамический уксус, мед.

6. На небольшом огне готовить еще по 2-3 минуты с каждой стороны.

7. Выложить, полить соусом, образовавшимся в сковородке, посыпать кунжутом.

