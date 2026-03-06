Куриные бедра можно очень вкусно приготовить на сковородке. Вкус мяса прекрасно дополняют чеснок, а также соевый соус. Такие куриные бедра очень вкусно сочетаются с любым гарниром.

Идея приготовления сочной курицы опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра (без костей) – 2 шт.

сливочное масло – 70-80 г

соевый соус – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 1,5 ст.л.

мед – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

кунжут

мука

Способ приготовления:

1. Разогреть.на сковородке половину масла.

2. Бедра посолить, поперчить.

3. Погрузить в муку.

4. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Положить оставшееся масло, добавить чеснок, соевый соус, бальзамический уксус, мед.

6. На небольшом огне готовить еще по 2-3 минуты с каждой стороны.

7. Выложить, полить соусом, образовавшимся в сковородке, посыпать кунжутом.

