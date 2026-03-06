Все рецепты
Сочные куриные бедра на сковородке: как вкусно приготовить
Куриные бедра можно очень вкусно приготовить на сковородке. Вкус мяса прекрасно дополняют чеснок, а также соевый соус. Такие куриные бедра очень вкусно сочетаются с любым гарниром.
Идея приготовления сочной курицы опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра (без костей) – 2 шт.
- сливочное масло – 70-80 г
- соевый соус – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 1,5 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- кунжут
- мука
Способ приготовления:
1. Разогреть.на сковородке половину масла.
2. Бедра посолить, поперчить.
3. Погрузить в муку.
4. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.
5. Положить оставшееся масло, добавить чеснок, соевый соус, бальзамический уксус, мед.
6. На небольшом огне готовить еще по 2-3 минуты с каждой стороны.
7. Выложить, полить соусом, образовавшимся в сковородке, посыпать кунжутом.
