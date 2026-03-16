Запеченные куриные бедра – идеальное блюдо для ужина. Для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, добавьте апельсиновый соус. Он придаст яркий вкус и пикантный аромат.

Идея приготовления сочных куриных бедер в апельсиновой глазури на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

12 куриных бедер

2 больших апельсина

Ингредиенты для маринада:

апельсиновый сок – 100 мл.

крахмал – 2 ст.л.

соевый соус – 50 мл.

сахар или мед – 70 г

100 г соуса терияки

имбирь – 5 г

соль, перец – по вкусу

сухой чеснок – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте апельсин на кружочки и выложите на противень. На апельсины выложите куриные бедра, которые предварительно зачистите.

2. Для маринада соединить соевый соус и соус терияки, апельсиновый сок, крахмал, тертый имбирь, сахар или мед, соль, перец, паприку и все вымешать венчиком.

3. Смазать курицу соусом несколько раз.

4. Поставить в духовку при температуре 180-200 градусов на 40 минут.

5. Каждые 10-15 минут доставайте и смазывайте соусом еще немного.

6. В конце поднимите температуру до 220-250 градусов и доведите до хрустящей корочки – это примерно 7-8 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: