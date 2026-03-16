Сочные куриные бедра с апельсиновым соусом в духовке: делимся идеальным рецептом для ужина
Запеченные куриные бедра – идеальное блюдо для ужина. Для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, добавьте апельсиновый соус. Он придаст яркий вкус и пикантный аромат.
Идея приготовления сочных куриных бедер в апельсиновой глазури на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 12 куриных бедер
- 2 больших апельсина
Ингредиенты для маринада:
- апельсиновый сок – 100 мл.
- крахмал – 2 ст.л.
- соевый соус – 50 мл.
- сахар или мед – 70 г
- 100 г соуса терияки
- имбирь – 5 г
- соль, перец – по вкусу
- сухой чеснок – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте апельсин на кружочки и выложите на противень. На апельсины выложите куриные бедра, которые предварительно зачистите.
2. Для маринада соединить соевый соус и соус терияки, апельсиновый сок, крахмал, тертый имбирь, сахар или мед, соль, перец, паприку и все вымешать венчиком.
3. Смазать курицу соусом несколько раз.
4. Поставить в духовку при температуре 180-200 градусов на 40 минут.
5. Каждые 10-15 минут доставайте и смазывайте соусом еще немного.
6. В конце поднимите температуру до 220-250 градусов и доведите до хрустящей корочки – это примерно 7-8 минут.
