Сочные куриные бедра в цитрусовом соусе на обед: мясо получится очень нежным и сочным
Очень быстро на обед можно приготовить именно куриные бедра. Для того, чтобы мясо было мягким и сочным, полейте его ароматным цитрусовым соусом. Готовое блюдо прекрасно подойдет к вашему любимому гарниру и салату из свежих овощей.
Идея приготовления сочных куриных бедер в цитрусовом соусе на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Лишний жир с мяса стоит срезать – так будет значительно вкуснее.
Ингредиенты на 600 г куриных бедер:
- сок апельсина или грейпфрута – 100 мл.
- масло – 30 г
- кетчуп 1 ст.л.
- горчица – 1 ч. л.
- паприка и соль – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика (выдавить в соус)
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для маринада: сок, масло, кетчуп, горчицу, паприку, соль и чеснок.
2. Бедра почистить от лишнего жира.
3. Выложить в форму.
4. Залить маринадом.
5. Добавить сверху кусочки сливочного масла.
6. Запекать при температуре 175–180 градусов примерно 40 минут до румяной корочки и мягкости.
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