Очень быстро на обед можно приготовить именно куриные бедра. Для того, чтобы мясо было мягким и сочным, полейте его ароматным цитрусовым соусом. Готовое блюдо прекрасно подойдет к вашему любимому гарниру и салату из свежих овощей.

Идея приготовления сочных куриных бедер в цитрусовом соусе на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Лишний жир с мяса стоит срезать – так будет значительно вкуснее.

Ингредиенты на 600 г куриных бедер:

сок апельсина или грейпфрута – 100 мл.

масло – 30 г

кетчуп 1 ст.л.

горчица – 1 ч. л.

паприка и соль – по вкусу

чеснок – 2 зубчика (выдавить в соус)

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада: сок, масло, кетчуп, горчицу, паприку, соль и чеснок.

2. Бедра почистить от лишнего жира.

3. Выложить в форму.

4. Залить маринадом.

5. Добавить сверху кусочки сливочного масла.

6. Запекать при температуре 175–180 градусов примерно 40 минут до румяной корочки и мягкости.

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