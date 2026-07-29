Куриные бомбочки с грибной начинкой станут отличной альтернативой обычным котлетам. Они получаются очень сочными внутри, а сверху имеют аппетитную хрустящую корочку. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, овощными салатами или любым другим гарниром. Рецепт довольно прост в приготовлении и не требует дорогих продуктов.

Идея приготовления сочных куриных бомбочек с сыром опубликована на странице svitlana stepchuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 450 г

шампиньоны – 200 г

лук репчатый – 1 шт.

сливки 15-20 % – 200 г

твердый сыр – 50 г

панировочные сухари – 100 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

растительное масло – для приготовления

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте, а шампиньоны порежьте небольшими кусочками. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и появления легкой золотистой корочки.

2. Добавьте к грибам сливки и тушите смесь несколько минут на слабом огне. Готовую начинку снимите с плиты и дайте ей немного остыть.

3. Куриный фарш посолите, добавьте черный перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Расстелите пищевую пленку или выложите фарш на ладонь, смоченную водой. Сформируйте небольшой лепешек. В центр выложите грибную начинку и посыпьте её тёртым твёрдым сыром.

5. Аккуратно загорните края фарша, сформировав плотный шарик, чтобы начинка осталась внутри.

6. Каждую куриную "бомбочку" хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

7. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный растительным маслом.

8. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до появления золотистой корочки.

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