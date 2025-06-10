Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

Из фарша на ужин можно приготовить очень вкусные и сочные гнезда. Они будут значительно вкуснее привычных котлет. Добавьте много твердого сыра и грибы для того, чтобы мясо было очень нежным и сочным.

Видео дня

Идея приготовления сочных куриных гнезд на ужин опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. Получится очень вкусно.

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

Ингредиенты (на 2 порции):

  • куриное филе + филе бедра - 350 г
  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 70 г
  • крахмал – 1 ч.л.
  • сливки 10-20% – 50 мл.
  • тертый сыр – 60 г
  • масло гхи – 1 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

1. Обжарить лук с грибами, добавить сливки с крахмалом – получится густая начинка.

2. Сделать фарш из курицы с оставшимся луком, солью и перцем.

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

3. Сформировать 4 гнезда по 100 г и сделать углубления.

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

4. В углубление положить начинку.

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

5. Посыпать сыром и запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

6. Подавать с овощами или салатом.

Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты