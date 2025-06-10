Сочные куриные гнезда из фарша: вкусный рецепт для ужина
Из фарша на ужин можно приготовить очень вкусные и сочные гнезда. Они будут значительно вкуснее привычных котлет. Добавьте много твердого сыра и грибы для того, чтобы мясо было очень нежным и сочным.
Идея приготовления сочных куриных гнезд на ужин опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты (на 2 порции):
- куриное филе + филе бедра - 350 г
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 70 г
- крахмал – 1 ч.л.
- сливки 10-20% – 50 мл.
- тертый сыр – 60 г
- масло гхи – 1 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами, добавить сливки с крахмалом – получится густая начинка.
2. Сделать фарш из курицы с оставшимся луком, солью и перцем.
3. Сформировать 4 гнезда по 100 г и сделать углубления.
4. В углубление положить начинку.
5. Посыпать сыром и запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
6. Подавать с овощами или салатом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: