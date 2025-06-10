Из фарша на ужин можно приготовить очень вкусные и сочные гнезда. Они будут значительно вкуснее привычных котлет. Добавьте много твердого сыра и грибы для того, чтобы мясо было очень нежным и сочным.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд на ужин опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты (на 2 порции):

куриное филе + филе бедра - 350 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 70 г

крахмал – 1 ч.л.

сливки 10-20% – 50 мл.

тертый сыр – 60 г

масло гхи – 1 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами, добавить сливки с крахмалом – получится густая начинка.

2. Сделать фарш из курицы с оставшимся луком, солью и перцем.

3. Сформировать 4 гнезда по 100 г и сделать углубления.

4. В углубление положить начинку.

5. Посыпать сыром и запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

6. Подавать с овощами или салатом.

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