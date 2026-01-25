Сочные куриные голени на сковородке: как приготовить нежное мясо в соусе
Куриные голени можно очень удачно приготовить просто на сковородке. Для того, чтобы мясо получилось сочным, добавьте нежный соус – в нем можно протушить голени. Такое блюдо прекрасно подойдет к картофельному пюре для сытного обеда или ужина.
Идея приготовления сочных голеней в сливочно-томатном соусе опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 6 шт. куриных голеней
- соль, черный перец, сушеный чеснок
- 1 средняя луковица
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 30-40 г сливочного масла
- 0,5 ст.л. муки
- 1 ч.л. паприки (лучше копченой)
- 2-3 ст.л. томатной пасты
- щепотка сахара
- 120 г сливок 20 %
- стакан воды
- 2 зубчика чеснока
- зелень
Способ приготовления:
1. Куриные голени натираем солью, перцем и сушеным чесноком. Оставить на минут 20-30.
2. Сковородку разогреть с растительным и сливочным маслом.
3. Выложить голени и обжарить со всех сторон до золотистого цвета. После чего убрать со сковородки.
4. В эту же сковородку добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
5. Добавить муку и сушеную паприку, жарить минуту.
6. Добавить томатную пасту, щепотку сахара и жарить еще минуту.
7. Влить поочередно сливки и горячую воду, тщательно перемешивая.
8. Добавить соль, черный перец по вкусу, выложить в сковородку голени и тушить под крышкой примерно 30 минут.
9. Во время тушения голени несколько раз перевернуть. В конце добавить измельченный чеснок, снять с огня и посыпать зеленью.
