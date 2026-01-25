Куриные голени можно очень удачно приготовить просто на сковородке. Для того, чтобы мясо получилось сочным, добавьте нежный соус – в нем можно протушить голени. Такое блюдо прекрасно подойдет к картофельному пюре для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления сочных голеней в сливочно-томатном соусе опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

6 шт. куриных голеней

соль, черный перец, сушеный чеснок

1 средняя луковица

2-3 ст.л. растительного масла

30-40 г сливочного масла

0,5 ст.л. муки

1 ч.л. паприки (лучше копченой)

2-3 ст.л. томатной пасты

щепотка сахара

120 г сливок 20 %

стакан воды

2 зубчика чеснока

зелень

Способ приготовления:

1. Куриные голени натираем солью, перцем и сушеным чесноком. Оставить на минут 20-30.

2. Сковородку разогреть с растительным и сливочным маслом.

3. Выложить голени и обжарить со всех сторон до золотистого цвета. После чего убрать со сковородки.

4. В эту же сковородку добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.

5. Добавить муку и сушеную паприку, жарить минуту.

6. Добавить томатную пасту, щепотку сахара и жарить еще минуту.

7. Влить поочередно сливки и горячую воду, тщательно перемешивая.

8. Добавить соль, черный перец по вкусу, выложить в сковородку голени и тушить под крышкой примерно 30 минут.

9. Во время тушения голени несколько раз перевернуть. В конце добавить измельченный чеснок, снять с огня и посыпать зеленью.

