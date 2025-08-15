Вместо привычных котлет из куриного филе можно приготовить элементарные оладьи. К мясу добавьте морковь и много натертого сыра. А для того, чтобы вкус был нежным, добавьте сметану.

Идея приготовления сочных куриных оладий с сыром опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г

морковь – 200 г

лук – 1 шт.

яйца куриные – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

сыр твердый – 30 г

мука – 60-80 г

Способ приготовления:

1. Филе нарезать мелкими кусочками.

2. Морковь натереть, лук мелко порезать и обжарить.

3. Смешать филе, морковь, лук, яйца, сметану, тертый сыр и муку.

4. Выложить ложкой на сковородку.

5. Готовить без масла на медленном огне с обеих сторон под крышкой.

