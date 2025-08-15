Все рецепты
Сочные куриные оладьи с сыром: какой ингредиент добавить для нежного вкуса
Вместо привычных котлет из куриного филе можно приготовить элементарные оладьи. К мясу добавьте морковь и много натертого сыра. А для того, чтобы вкус был нежным, добавьте сметану.
Идея приготовления сочных куриных оладий с сыром опубликована на странице fasting marafon в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- морковь – 200 г
- лук – 1 шт.
- яйца куриные – 2 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- сыр твердый – 30 г
- мука – 60-80 г
Способ приготовления:
1. Филе нарезать мелкими кусочками.
2. Морковь натереть, лук мелко порезать и обжарить.
3. Смешать филе, морковь, лук, яйца, сметану, тертый сыр и муку.
4. Выложить ложкой на сковородку.
5. Готовить без масла на медленном огне с обеих сторон под крышкой.
