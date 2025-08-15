Сочные куриные оладьи с сыром: какой ингредиент добавить для нежного вкуса

Вместо привычных котлет из куриного филе можно приготовить элементарные оладьи. К мясу добавьте морковь и много натертого сыра. А для того, чтобы вкус был нежным, добавьте сметану.

Идея приготовления сочных куриных оладий с сыром опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • морковь – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • сыр твердый – 30 г
  • мука – 60-80 г

Способ приготовления:

1. Филе нарезать мелкими кусочками.

2. Морковь натереть, лук мелко порезать и обжарить.

3. Смешать филе, морковь, лук, яйца, сметану, тертый сыр и муку.

4. Выложить ложкой на сковородку.

5. Готовить без масла на медленном огне с обеих сторон под крышкой.

