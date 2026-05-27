Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре
Куриные отбивные в сырном кляре – это простое домашнее блюдо, которое получается сочным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Благодаря сочетанию сыра и яиц кляр становится нежным и одновременно насыщенным на вкус. Такое мясо хорошо подходит как для ежедневного обеда, так и для ужина. Приготовление не занимает много времени и не требует сложных ингредиентов. Блюдо всегда получается удачным даже у тех, кто готовит впервые.
Идея приготовления сочных отбивных в сырном кляре опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500-700 г
- лук – 1 шт.
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- мука – для панировки
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2-3 ст.л.
- твердый сыр – 80-100 г
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе слегка отбейте через пищевую пленку. Предварительно посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Для большей сочности можно добавить полукольца лука и оставить мясо на несколько минут.
2. Для кляра взбейте яйца, добавьте молоко и натертый твердый сыр. Перемешайте до однородной массы.
3. Каждый кусок курицы обваляйте в муке, затем окуните в сырный кляр.
4. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте отбивные с обеих сторон до образования румяной корочки.
5. Подавайте куриные отбивные горячими с любимым гарниром или свежими овощами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: