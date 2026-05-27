Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
330
Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

Куриные отбивные в сырном кляре – это простое домашнее блюдо, которое получается сочным внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Благодаря сочетанию сыра и яиц кляр становится нежным и одновременно насыщенным на вкус. Такое мясо хорошо подходит как для ежедневного обеда, так и для ужина. Приготовление не занимает много времени и не требует сложных ингредиентов. Блюдо всегда получается удачным даже у тех, кто готовит впервые.

Идея приготовления сочных отбивных в сырном кляре опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.

Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500-700 г
  • лук – 1 шт.
  • лимонный сок – 1-2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • мука – для панировки
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2-3 ст.л.
  • твердый сыр – 80-100 г
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе слегка отбейте через пищевую пленку. Предварительно посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Для большей сочности можно добавить полукольца лука и оставить мясо на несколько минут.

Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

2. Для кляра взбейте яйца, добавьте молоко и натертый твердый сыр. Перемешайте до однородной массы.

3. Каждый кусок курицы обваляйте в муке, затем окуните в сырный кляр.

Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

4. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте отбивные с обеих сторон до образования румяной корочки.

5. Подавайте куриные отбивные горячими с любимым гарниром или свежими овощами.

Сочные куриные отбивные: весь секрет вкуса в сырном кляре

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты