Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку
Если у вас в холодильнике есть куриное филе, из него можно сделать вкусный и сытный обед. Заверните в мясные кусочки нежную сырно-овощную начинку и просто все поджарьте. Курица по такому рецепту точно не будет сухой.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- плавленый творог – 2 шт.
- соль/перец/специи
Способ приготовления:
1. Морковь и лук обжарить до готовности, добавить специи.
2. Куриное филе порезать вдоль и отбить.
3. Натереть плавленый сырок и смешать его с морковью и луком.
4. Выложить начинку внутрь филе и свернуть.
5. Обжарить с двух сторон до золотой корочки.
6. После этого выложить в форму и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов до готовности.
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