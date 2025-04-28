Если у вас в холодильнике есть куриное филе, из него можно сделать вкусный и сытный обед. Заверните в мясные кусочки нежную сырно-овощную начинку и просто все поджарьте. Курица по такому рецепту точно не будет сухой.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

плавленый творог – 2 шт.

соль/перец/специи

Способ приготовления:

1. Морковь и лук обжарить до готовности, добавить специи.

2. Куриное филе порезать вдоль и отбить.

3. Натереть плавленый сырок и смешать его с морковью и луком.

4. Выложить начинку внутрь филе и свернуть.

5. Обжарить с двух сторон до золотой корочки.

6. После этого выложить в форму и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов до готовности.

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