Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
333
Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

Если у вас в холодильнике есть куриное филе, из него можно сделать вкусный и сытный обед. Заверните в мясные кусочки нежную сырно-овощную начинку и просто все поджарьте. Курица по такому рецепту точно не будет сухой.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • плавленый творог – 2 шт.
  • соль/перец/специи

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

1. Морковь и лук обжарить до готовности, добавить специи.

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

2. Куриное филе порезать вдоль и отбить.

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

3. Натереть плавленый сырок и смешать его с морковью и луком.

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

4. Выложить начинку внутрь филе и свернуть.

5. Обжарить с двух сторон до золотой корочки.

Сочные куриные рулетики для сытного обеда: добавьте внутрь вкусную начинку

6. После этого выложить в форму и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов до готовности.

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