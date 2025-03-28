Сочные куриные рулетики с ананасами на ужин: хватит на всех
Куриное рулетики – сытное блюдо, которое можно быстро приготовить на ужин. А для того, чтобы мясо после запекания не было сухим, используйте для начинки много сыра и анонс.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Блюдо не требует длительного запекания.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- приправы к мясу – 1 пачка
- кипяток (для растворения приправы) – 140 мл.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 100 г
- крепкая горчица – 1 ст.л.
- имбирный перец – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- консервированные ананасы
- твердый сыр – 80 г
Ингредиенты для подачи:
- бекон – 100 г
- твердый сыр – 80 г (для творожной шубки сверху)
Способ приготовления:
1. Маринуем мясо 30 минут.
2. После этого смазать соусом, присыпать творогом.
3. Добавить пол кольца ананаса и завернуть в тугие рулетики.
4. Можно сделать часть рулетиков в беконе – это очень вкусно.
5. Выложить в смазанную маслом форму и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
6. В процессе приготовления выделяется много сока, когда рулетики зарумянятся, часть сока сливаем, присыпаем тертым сыром и отправляем еще раз в духовку на пару минут, чтобы сыр расплавился.
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