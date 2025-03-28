Куриное рулетики – сытное блюдо, которое можно быстро приготовить на ужин. А для того, чтобы мясо после запекания не было сухим, используйте для начинки много сыра и анонс.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Блюдо не требует длительного запекания.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

приправы к мясу – 1 пачка

кипяток (для растворения приправы) – 140 мл.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 100 г

крепкая горчица – 1 ст.л.

имбирный перец – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

консервированные ананасы

твердый сыр – 80 г

Ингредиенты для подачи:

бекон – 100 г

твердый сыр – 80 г (для творожной шубки сверху)

Способ приготовления:

1. Маринуем мясо 30 минут.

2. После этого смазать соусом, присыпать творогом.

3. Добавить пол кольца ананаса и завернуть в тугие рулетики.

4. Можно сделать часть рулетиков в беконе – это очень вкусно.

5. Выложить в смазанную маслом форму и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

6. В процессе приготовления выделяется много сока, когда рулетики зарумянятся, часть сока сливаем, присыпаем тертым сыром и отправляем еще раз в духовку на пару минут, чтобы сыр расплавился.

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