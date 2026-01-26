Куриные рулетики с сыром – простое блюдо на любой случай. Заверните в мясо вкусную начинку и прросто поместите все в духовку. Получается достаточно быстро и бюджетно.

Идея приготовления нежных куриных рулетиков с сыром опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты для основы:

филе куриное – 600 г

сыр сливочный – 100 г

специи (соль, перец, паприка, карри) – по вкусу

Ингредиенты для соуса на верх:

сметана 10% – 4 ст.л.

сыр твердый – 60 г

чеснок – 2 зубчика

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промыть и нарезать вдоль на тонкие пластины (слайсы).

2. Каждый кусочек слегка отбить молотком, чтобы он стал тоньше и мягче.

3. Натереть мясо любимыми специями с обеих сторон.

4. Каждый кусочек филе смазать сливочным сыром с одной стороны.

5. Туго сверни мясо в рулетики (сыром внутрь).

6. Выложить их швом вниз в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

7. Смешать сметану, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.

8. Смазать каждый рулетик сверху сметанно-чесночным соусом. Сверху посыпать натертым твердым сыром.

9. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.

