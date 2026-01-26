Сочные куриные рулетики с сыром: делимся рецептом на любой случай
Куриные рулетики с сыром – простое блюдо на любой случай. Заверните в мясо вкусную начинку и прросто поместите все в духовку. Получается достаточно быстро и бюджетно.
Идея приготовления нежных куриных рулетиков с сыром опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- филе куриное – 600 г
- сыр сливочный – 100 г
- специи (соль, перец, паприка, карри) – по вкусу
Ингредиенты для соуса на верх:
- сметана 10% – 4 ст.л.
- сыр твердый – 60 г
- чеснок – 2 зубчика
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промыть и нарезать вдоль на тонкие пластины (слайсы).
2. Каждый кусочек слегка отбить молотком, чтобы он стал тоньше и мягче.
3. Натереть мясо любимыми специями с обеих сторон.
4. Каждый кусочек филе смазать сливочным сыром с одной стороны.
5. Туго сверни мясо в рулетики (сыром внутрь).
6. Выложить их швом вниз в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.
7. Смешать сметану, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
8. Смазать каждый рулетик сверху сметанно-чесночным соусом. Сверху посыпать натертым твердым сыром.
9. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.
