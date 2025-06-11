Куриные рулетики - универсальное блюдо на каждый день или для праздничного стола. Мясо получится очень мягким и сочным, если соединить его с консервированными ананасами. Также обязательно добавьте твердый сыр.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с ананасами опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. По желанию можно завернуть в бекон.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

приправы к мясу

кипяток для растворения приправы – 140 мл.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 100 г

крепкая горчица – 1 ст.л.

имбирный перец – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

консервированные ананасы (кольцами)

твердый сыр – 80 г

Ингредиенты для подачи:

бекон – 100 г

твердый сыр – 80 г (для сырной шубки сверху)

Способ приготовления:

1. Мариновать мясо 30 минут, после чего смазать соусом.

2. Присыпать сыром.

3. Добавить полукольца ананаса и завернуть в тугие рулетики. Часть рулетиков можно сделать в беконе.

4. Выложить в смазанную маслом форму и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

5. В процессе готовки выделяется много сока, когда рулетики зарумянятся, часть сока слить, присыпать тертым сыром и отправить еще раз в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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