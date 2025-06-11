Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Куриные рулетики - универсальное блюдо на каждый день или для праздничного стола. Мясо получится очень мягким и сочным, если соединить его с консервированными ананасами. Также обязательно добавьте твердый сыр.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с ананасами опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. По желанию можно завернуть в бекон.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • приправы к мясу
  • кипяток для растворения приправы – 140 мл.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 100 г
  • крепкая горчица – 1 ст.л.
  • имбирный перец – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • консервированные ананасы (кольцами)
  • твердый сыр – 80 г

Ингредиенты для подачи:

  • бекон – 100 г
  • твердый сыр – 80 г (для сырной шубки сверху)

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

1. Мариновать мясо 30 минут, после чего смазать соусом.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

2. Присыпать сыром.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

3. Добавить полукольца ананаса и завернуть в тугие рулетики. Часть рулетиков можно сделать в беконе.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

4. Выложить в смазанную маслом форму и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

5. В процессе готовки выделяется много сока, когда рулетики зарумянятся, часть сока слить, присыпать тертым сыром и отправить еще раз в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

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