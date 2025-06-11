Сочные куриные рулетики с сыром и ананасами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола
Куриные рулетики - универсальное блюдо на каждый день или для праздничного стола. Мясо получится очень мягким и сочным, если соединить его с консервированными ананасами. Также обязательно добавьте твердый сыр.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с ананасами опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. По желанию можно завернуть в бекон.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- приправы к мясу
- кипяток для растворения приправы – 140 мл.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 100 г
- крепкая горчица – 1 ст.л.
- имбирный перец – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- консервированные ананасы (кольцами)
- твердый сыр – 80 г
Ингредиенты для подачи:
- бекон – 100 г
- твердый сыр – 80 г (для сырной шубки сверху)
Способ приготовления:
1. Мариновать мясо 30 минут, после чего смазать соусом.
2. Присыпать сыром.
3. Добавить полукольца ананаса и завернуть в тугие рулетики. Часть рулетиков можно сделать в беконе.
4. Выложить в смазанную маслом форму и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
5. В процессе готовки выделяется много сока, когда рулетики зарумянятся, часть сока слить, присыпать тертым сыром и отправить еще раз в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
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