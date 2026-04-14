Домашние шашлычки – это прекрасная альтернатива классическому грилю, особенно когда нет возможности готовить на природе. Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и подходят как для обеда, так и для ужина. Сочетание нежного куриного мяса и сочных овощей делает блюдо сбалансированным и сытным. А запекание в духовке позволяет получить румяную корочку без лишних усилий.

Идея приготовления сочных куриных шашлыков с овощами на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро – 500 г

перец – 1 шт.

грибы – 300 г

помидоры черри – 10-12 шт.

картофель – 400–500 г

Для маринада курицы:

майонез – 1 ст.л.

приправа к курице – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Для маринада овощей:

соль – по вкусу

перец – по вкусу

орегано – по вкусу

масло – 1-2 ст.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное мясо на небольшие кусочки, переложить в миску и добавить все ингредиенты для маринада.

2. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30-40 минут.

3. Нарезать овощи: перец – кубиками, грибы – пополам.

4. Добавить помидоры черри, специи, масло и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться примерно на 30 минут.

5. Замочить деревянные шпажки в воде на 10-15 минут, чтобы они не подгорели во время запекания.

6. Нанизать мясо и овощи на шпажки, чередуя ингредиенты для равномерного приготовления.

7. Очистить и нарезать картофель, выложить его на противень, смазанный маслом, добавить соль, перец и любимые специи.

8. Выложить шпажки поверх картофеля или рядом с ним на противне. Запекать при температуре 180°C примерно 40-50 минут до румяной корочки и полной готовности.

