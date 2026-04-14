Сочные куриные шашлычки с овощами на шпажках: можно вкусно приготовить на обед
Домашние шашлычки – это прекрасная альтернатива классическому грилю, особенно когда нет возможности готовить на природе. Они быстро готовятся, выглядят аппетитно и подходят как для обеда, так и для ужина. Сочетание нежного куриного мяса и сочных овощей делает блюдо сбалансированным и сытным. А запекание в духовке позволяет получить румяную корочку без лишних усилий.
Идея приготовления сочных куриных шашлыков с овощами на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 500 г
- перец – 1 шт.
- грибы – 300 г
- помидоры черри – 10-12 шт.
- картофель – 400–500 г
Для маринада курицы:
- майонез – 1 ст.л.
- приправа к курице – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Для маринада овощей:
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- орегано – по вкусу
- масло – 1-2 ст.л.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное мясо на небольшие кусочки, переложить в миску и добавить все ингредиенты для маринада.
2. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30-40 минут.
3. Нарезать овощи: перец – кубиками, грибы – пополам.
4. Добавить помидоры черри, специи, масло и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться примерно на 30 минут.
5. Замочить деревянные шпажки в воде на 10-15 минут, чтобы они не подгорели во время запекания.
6. Нанизать мясо и овощи на шпажки, чередуя ингредиенты для равномерного приготовления.
7. Очистить и нарезать картофель, выложить его на противень, смазанный маслом, добавить соль, перец и любимые специи.
8. Выложить шпажки поверх картофеля или рядом с ним на противне. Запекать при температуре 180°C примерно 40-50 минут до румяной корочки и полной готовности.
