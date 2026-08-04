Маринованные помидоры – одна из самых любимых домашних закусок, которую легко приготовить без сложных ингредиентов. Для этого рецепта понадобятся спелые помидоры, зелень, чеснок и простой соляной рассол. Благодаря хрену овощи получаются ароматными, упругими и имеют приятный пикантный вкус. Уже через несколько дней можно получить вкусную закуску, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин.

Идея приготовления сочных квашеных помидоров опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2-2,5 кг.

холодная вода – 1,5 л

соль – 2 ст.л.

консервированный хрен – 2 ст.л.

чеснок – по вкусу

листья вишни – несколько штук

петрушка со стеблями – небольшой пучок

зонтики укропа – по желанию

лавровый лист – 2-3 шт.

перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. В холодной воде полностью растворите соль и добавьте консервированный хрен. Хорошо перемешайте рассол.

2. На дно чистого ведра или другой глубокой емкости выложите часть листьев вишни, петрушку, чеснок, лавровый лист, перец горошком и зонтики укропа.

3. Плотно выложите помидоры. Сверху добавьте оставшуюся зелень, листья, чеснок и специи.

4. Залейте помидоры приготовленным холодным рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

5. Оставьте емкость при комнатной температуре на 3-4 дня.

6. После этого переставьте помидоры в холодильник ещё на 3-4 дня, чтобы они окончательно приобрели нужный вкус.

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