Сочные маринованные помидоры с хреном и чесноком: самый простой рецепт
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Маринованные помидоры – одна из самых любимых домашних закусок, которую легко приготовить без сложных ингредиентов. Для этого рецепта понадобятся спелые помидоры, зелень, чеснок и простой соляной рассол. Благодаря хрену овощи получаются ароматными, упругими и имеют приятный пикантный вкус. Уже через несколько дней можно получить вкусную закуску, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин.
Идея приготовления сочных квашеных помидоров опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2-2,5 кг.
- холодная вода – 1,5 л
- соль – 2 ст.л.
- консервированный хрен – 2 ст.л.
- чеснок – по вкусу
- листья вишни – несколько штук
- петрушка со стеблями – небольшой пучок
- зонтики укропа – по желанию
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
1. В холодной воде полностью растворите соль и добавьте консервированный хрен. Хорошо перемешайте рассол.
2. На дно чистого ведра или другой глубокой емкости выложите часть листьев вишни, петрушку, чеснок, лавровый лист, перец горошком и зонтики укропа.
3. Плотно выложите помидоры. Сверху добавьте оставшуюся зелень, листья, чеснок и специи.
4. Залейте помидоры приготовленным холодным рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
5. Оставьте емкость при комнатной температуре на 3-4 дня.
6. После этого переставьте помидоры в холодильник ещё на 3-4 дня, чтобы они окончательно приобрели нужный вкус.
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