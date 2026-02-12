Все рецепты
Сочные мясные фрикадельки с рисом: готовятся проще котлет
Мясные тушеные фрикадельки – универсальное блюдо на любой случай. Готовятся они проще привычных котлет. Сочетание крупы и фарша очень удачное – изделия прекрасно держат форму и хорошо пропитываются соусом.
Идея приготовления сочных домашних фрикаделек в соусе опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. фарша
- 100-150 г сырого риса
- 2 луковицы
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- 1 луковица (жареная)
- 1 морковь
- нежный кетчуп
- вода
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промыть (не отваривать).
2. Смешать фарш, сырой рис, мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец.
3. Сформировать фрикадельки.
4. Обжарить лук и морковь.
5. добавить кетчуп и воду.
6. Выложить фрикадельки в заливку и тушить 30-40 минут на слабом огне, чтобы рис успел приготовиться.
