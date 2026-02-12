Мясные тушеные фрикадельки – универсальное блюдо на любой случай. Готовятся они проще привычных котлет. Сочетание крупы и фарша очень удачное – изделия прекрасно держат форму и хорошо пропитываются соусом.

Идея приготовления сочных домашних фрикаделек в соусе опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. фарша

100-150 г сырого риса

2 луковицы

2-3 зубчика чеснока

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

1 луковица (жареная)

1 морковь

нежный кетчуп

вода

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть (не отваривать).

2. Смешать фарш, сырой рис, мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец.

3. Сформировать фрикадельки.

4. Обжарить лук и морковь.

5. добавить кетчуп и воду.

6. Выложить фрикадельки в заливку и тушить 30-40 минут на слабом огне, чтобы рис успел приготовиться.

