Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Сочные мясные фрикадельки с рисом: готовятся проще котлет

Мясные тушеные фрикадельки – универсальное блюдо на любой случай. Готовятся они проще привычных котлет. Сочетание крупы и фарша очень удачное – изделия прекрасно держат форму и хорошо пропитываются соусом.

Идея приготовления сочных домашних фрикаделек в соусе опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг. фарша
  • 100-150 г сырого риса
  • 2 луковицы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

  • 1 луковица (жареная)
  • 1 морковь
  • нежный кетчуп
  • вода

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть (не отваривать).

2. Смешать фарш, сырой рис, мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец.

3. Сформировать фрикадельки.

4. Обжарить лук и морковь.

5. добавить кетчуп и воду.

6. Выложить фрикадельки в заливку и тушить 30-40 минут на слабом огне, чтобы рис успел приготовиться.

