Сочные мясные фрикадельки в соусе: подойдут к любому гарниру
Сочные фрикадельки в ароматном соусе – одно из тех блюд, которые легко готовятся и прекрасно подходят для ежедневного меню. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и густым соусом, который идеально дополняет рис, пасту, картофель или овощи. Для рецепта понадобятся простые ингредиенты, а весь процесс не занимает много времени. Особый вкус блюду придает сочетание соевого соуса, меда и чеснока. Такие фрикадельки можно подать как на семейный ужин, так и приготовить заранее на несколько дней.
Идея приготовления сочных мясных фрикаделек опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 4-5 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- зеленый лук – 1-2 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика или ½ ч.л.
- сушеного черного перца – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 3 ст.л.
- мед или сахар – 2 ст.л.
- рисовый или яблочный уксус – 1 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- крахмал – 1 ч.л.
- вода – 6-8 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соевый соус, измельченный чеснок, зеленый лук и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородности.
2. Сформируйте небольшие фрикадельки влажными руками.
3. Разогрейте сковородку и обжарьте фрикадельки до румяной корочки со всех сторон. Также их можно запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.
4. Отдельно смешайте все ингредиенты для соуса: соевый соус, мед, уксус, чеснок, крахмал и воду.
5. Перемешайте до однородной консистенции.
6. Вылейте соус на сковородку и доведите до кипения. После этого выложите в него готовые фрикадельки и тушите еще 3-5 минут, чтобы соус стал гуще и хорошо покрыл мясо.
7. Перед подачей посыпьте блюдо зеленым луком или кунжутом. Подавайте горячими с любым гарниром на ваш вкус.
