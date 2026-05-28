Сочные мясные фрикадельки в соусе: подойдут к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
141
Сочные фрикадельки в ароматном соусе – одно из тех блюд, которые легко готовятся и прекрасно подходят для ежедневного меню. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и густым соусом, который идеально дополняет рис, пасту, картофель или овощи. Для рецепта понадобятся простые ингредиенты, а весь процесс не занимает много времени. Особый вкус блюду придает сочетание соевого соуса, меда и чеснока. Такие фрикадельки можно подать как на семейный ужин, так и приготовить заранее на несколько дней.

Идея приготовления сочных мясных фрикаделек опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • панировочные сухари – 4-5 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • зеленый лук – 1-2 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика или ½ ч.л.
  • сушеного черного перца – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • мед или сахар – 2 ст.л.
  • рисовый или яблочный уксус – 1 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • крахмал – 1 ч.л.
  • вода – 6-8 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соевый соус, измельченный чеснок, зеленый лук и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородности.

2. Сформируйте небольшие фрикадельки влажными руками.

3. Разогрейте сковородку и обжарьте фрикадельки до румяной корочки со всех сторон. Также их можно запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.

4. Отдельно смешайте все ингредиенты для соуса: соевый соус, мед, уксус, чеснок, крахмал и воду.

5. Перемешайте до однородной консистенции.

6. Вылейте соус на сковородку и доведите до кипения. После этого выложите в него готовые фрикадельки и тушите еще 3-5 минут, чтобы соус стал гуще и хорошо покрыл мясо.

7. Перед подачей посыпьте блюдо зеленым луком или кунжутом. Подавайте горячими с любым гарниром на ваш вкус.

