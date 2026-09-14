Сочные мясные гнезда с ананасами: подавайте с любым гарниром

Мясные гнезда с ананасами готовятся из простого фарша, а начинка не требует сложной подготовки. Основу формируют в виде порционных гнезд, внутрь которых выкладывают кусочки консервированного ананаса и добавляют майонез. В конце блюдо посыпают твёрдым сыром и возвращают в духовку, чтобы он расплавился и подрумянился.

Идея приготовления сочных гнезд из фарша опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

свинина или свиной фарш – 800 г

лук – 2 небольших

консервированный ананас – 250 г

твёрдый сыр – 150-180 г

майонез – по вкусу

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нужно очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. После этого дать ему остыть.

2. В миску выложить фарш, добавить обжаренный лук, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и хмели-сунели.

3. Массу хорошо перемешать, чтобы специи и лук равномерно распределились.

4. Из фарша сформировать порционные шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. В центре каждой заготовки сделать углубление, чтобы образовалась форма гнезда.

5. Каждое мясное гнездо смазать небольшим количеством майонеза. Консервированный ананас нарезать кусочками, если он крупный, и выложить в сделанные углубления.

6. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Поставить противень и запекать мясные гнезда примерно 35-40 минут.

7. Твердый сыр натереть на крупной терке. Примерно за 5 минут до окончания приготовления достать противень, посыпать каждое гнездо сыром и вернуть в духовку. Дождаться, пока сыр расплавится и слегка подрумянится.

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