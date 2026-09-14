Сочные мясные гнезда с ананасами: подавайте с любым гарниром
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Мясные гнезда с ананасами готовятся из простого фарша, а начинка не требует сложной подготовки. Основу формируют в виде порционных гнезд, внутрь которых выкладывают кусочки консервированного ананаса и добавляют майонез. В конце блюдо посыпают твёрдым сыром и возвращают в духовку, чтобы он расплавился и подрумянился.
Идея приготовления сочных гнезд из фарша опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина или свиной фарш – 800 г
- лук – 2 небольших
- консервированный ананас – 250 г
- твёрдый сыр – 150-180 г
- майонез – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нужно очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. После этого дать ему остыть.
2. В миску выложить фарш, добавить обжаренный лук, соль, черный перец, паприку, сушеный чеснок и хмели-сунели.
3. Массу хорошо перемешать, чтобы специи и лук равномерно распределились.
4. Из фарша сформировать порционные шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. В центре каждой заготовки сделать углубление, чтобы образовалась форма гнезда.
5. Каждое мясное гнездо смазать небольшим количеством майонеза. Консервированный ананас нарезать кусочками, если он крупный, и выложить в сделанные углубления.
6. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Поставить противень и запекать мясные гнезда примерно 35-40 минут.
7. Твердый сыр натереть на крупной терке. Примерно за 5 минут до окончания приготовления достать противень, посыпать каждое гнездо сыром и вернуть в духовку. Дождаться, пока сыр расплавится и слегка подрумянится.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: