Отбивные из свинины – лучшее мясное блюдо, которое не требует никаких лишних усилий при приготовлении. Для кляра кулинары советуют использовать яйца, муку, твердый сыр, лук.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных по-гавайски из свинины.

Ингредиенты:

Свинина

Соль, перец

Лук репчатый

Сметана

Сладкий кетчуп

Пармезан

Ананасы консервированные

Твердый сыр

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать одинаковыми кусочками и хорошо отбить. Посолить и поперчить.

2. На дно противня выложить кольца лука. Сверху – отбитую свинину.

3. Для соуса: смешать сметану и сладкий кетчуп, щедро смазать каждый кусок мяса. Посыпьте тертым пармезаном, выложить кубики ананаса и сверху натереть твердый сыр.

4. Выпекать при 180°С 30-40 минут, пока сыр не станет золотистым.

