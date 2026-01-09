Сочные отбивные по-гавайски с ананасами и сыром: блюдо на вкус, как мясо по-французски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Отбивные из свинины – лучшее мясное блюдо, которое не требует никаких лишних усилий при приготовлении. Для кляра кулинары советуют использовать яйца, муку, твердый сыр, лук. 

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных по-гавайски из свинины. 

Ингредиенты:

  • Свинина
  • Соль, перец
  • Лук репчатый
  • Сметана
  • Сладкий кетчуп
  • Пармезан
  • Ананасы консервированные
  • Твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Свинину нарезать одинаковыми кусочками и хорошо отбить. Посолить и поперчить.

2. На дно противня выложить кольца лука. Сверху – отбитую свинину.

3. Для соуса: смешать сметану и сладкий кетчуп, щедро смазать каждый кусок мяса. Посыпьте тертым пармезаном, выложить кубики ананаса и сверху натереть твердый сыр.

4. Выпекать при 180°С 30-40 минут, пока сыр не станет золотистым.

