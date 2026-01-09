Сочные отбивные по-гавайски с ананасами и сыром: блюдо на вкус, как мясо по-французски
Отбивные из свинины – лучшее мясное блюдо, которое не требует никаких лишних усилий при приготовлении. Для кляра кулинары советуют использовать яйца, муку, твердый сыр, лук.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных по-гавайски из свинины.
Ингредиенты:
- Свинина
- Соль, перец
- Лук репчатый
- Сметана
- Сладкий кетчуп
- Пармезан
- Ананасы консервированные
- Твердый сыр
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать одинаковыми кусочками и хорошо отбить. Посолить и поперчить.
2. На дно противня выложить кольца лука. Сверху – отбитую свинину.
3. Для соуса: смешать сметану и сладкий кетчуп, щедро смазать каждый кусок мяса. Посыпьте тертым пармезаном, выложить кубики ананаса и сверху натереть твердый сыр.
4. Выпекать при 180°С 30-40 минут, пока сыр не станет золотистым.
