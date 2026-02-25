Удачные отбивные должны быть сочными внутри и с хрустящей корочкой сверху. Для того, чтобы получить идеальный результат, стоит воспользоваться следующим рецептом. Готовые изделия прекрасно подойдут к вашему любимому гарниру.

Идея приготовления сочных домашних отбивных опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 500 г

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – 150-200 г

лимон

соль/перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на средние кусочки и отбить под пленкой с обеих сторон.

2. В отдельной посуде взбить яйца и посолить/поперчить по вкусу.

3. Кусочек мяса обвалять в яйце, далее в панировочных сухарях, снова в яйце, в панировочных сухарях...

4. Жарить отбивные на среднем огне с обеих сторон до готовности в достаточном количестве масла.

5. Перед подачей поливаем лимонным вкусом.

