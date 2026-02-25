Сочные отбивные с хрустящей корочкой: как приготовить
Удачные отбивные должны быть сочными внутри и с хрустящей корочкой сверху. Для того, чтобы получить идеальный результат, стоит воспользоваться следующим рецептом. Готовые изделия прекрасно подойдут к вашему любимому гарниру.
Идея приготовления сочных домашних отбивных опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 500 г
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари – 150-200 г
- лимон
- соль/перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на средние кусочки и отбить под пленкой с обеих сторон.
2. В отдельной посуде взбить яйца и посолить/поперчить по вкусу.
3. Кусочек мяса обвалять в яйце, далее в панировочных сухарях, снова в яйце, в панировочных сухарях...
4. Жарить отбивные на среднем огне с обеих сторон до готовности в достаточном количестве масла.
5. Перед подачей поливаем лимонным вкусом.
