Сочные помидоры по-грузински: как приготовить вкусную закуску к шашлыку
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Сочные помидоры по-грузински – одна из тех закусок, которые всегда уместные на летнем столе. Они прекрасно сочетаются с шашлыком, запеченным мясом и овощами на гриле. Благодаря большому количеству зелени, чеснока и ароматной заправке вкус получается насыщенным и ярким. А главное преимущество рецепта в том, что готовится он очень просто и не требует сложных ингредиентов.
Идея приготовления сочных маринованных помидоров по-грузински опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 4 средних штуки
- лук фиолетовый – 1/2 шт.
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
- кинза – 1/2 пучка
- базилик – 1/2 пучка
- чеснок – 2 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- смесь перцев – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры и нарежьте их крупными кусочками.
2. Переложите в глубокую миску.
3. Фиолетовый лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к помидорам.
4. Кинзу и базилик мелко нарежьте ножом. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко нарежьте.
5. Добавьте к овощам зелень, чеснок, яблочный уксус, подсолнечное масло, соль, сахар и смесь перцев.
6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно покрыла каждый кусочек помидоров.
7. Переложите закуску в стеклянную банку или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник.
8. Для лучшего результата оставьте помидоры мариноваться на ночь. За это время овощи станут более ароматными и насыщенными по вкусу.
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