Сочные помидоры по-грузински – одна из тех закусок, которые всегда уместные на летнем столе. Они прекрасно сочетаются с шашлыком, запеченным мясом и овощами на гриле. Благодаря большому количеству зелени, чеснока и ароматной заправке вкус получается насыщенным и ярким. А главное преимущество рецепта в том, что готовится он очень просто и не требует сложных ингредиентов.

Идея приготовления сочных маринованных помидоров по-грузински опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 4 средних штуки

лук фиолетовый – 1/2 шт.

яблочный уксус – 2 ст.л.

подсолнечное масло – 2 ст.л.

кинза – 1/2 пучка

базилик – 1/2 пучка

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

смесь перцев – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и нарежьте их крупными кусочками.

2. Переложите в глубокую миску.

3. Фиолетовый лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к помидорам.

4. Кинзу и базилик мелко нарежьте ножом. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко нарежьте.

5. Добавьте к овощам зелень, чеснок, яблочный уксус, подсолнечное масло, соль, сахар и смесь перцев.

6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно покрыла каждый кусочек помидоров.

7. Переложите закуску в стеклянную банку или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник.

8. Для лучшего результата оставьте помидоры мариноваться на ночь. За это время овощи станут более ароматными и насыщенными по вкусу.

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