Сочные рубленные куриные котлеты в духовке для ужина: что обязательно нужно добавить в фарш
Куриные котлеты можно готовить по-разному: пропустить филе через мясорубку или нарезать средним кубиком, так котлеты будут еще вкуснее. Стоит отметить, что для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, например, помидоры, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, рубленных куриных котлет, которые готовятся с помидором, кукурузой и сыром и в духовке.
Ингредиенты:
- 500 г. филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г. муки
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень, сверху можно присыпать тертым сыром.
4. И отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
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