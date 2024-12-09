Куриные котлеты можно готовить по-разному: пропустить филе через мясорубку или нарезать средним кубиком, так котлеты будут еще вкуснее. Стоит отметить, что для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, например, помидоры, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, рубленных куриных котлет, которые готовятся с помидором, кукурузой и сыром и в духовке.

Ингредиенты:

500 г. филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г. муки

100 г сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень, сверху можно присыпать тертым сыром.

4. И отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

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