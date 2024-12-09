Сочные рубленные куриные котлеты в духовке для ужина: что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные рубленные куриные котлеты в духовке для ужина: что обязательно нужно добавить в фарш

Куриные котлеты можно готовить по-разному: пропустить филе через мясорубку или нарезать средним кубиком, так котлеты будут еще вкуснее. Стоит отметить, что для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, например, помидоры, кукурузу. 

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Котлеты из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, рубленных куриных котлет, которые готовятся с помидором, кукурузой и сыром и в духовке. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 500 г. филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г. муки
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. К мелко нарезанному филе добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

Основа для блюда

2. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень, сверху можно присыпать тертым сыром.

Приготовление котлет с сыром

4. И отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Готовые запеченные котлеты

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