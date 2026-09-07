Сочные рыбные фрикадельки: добавьте сыр и свежую зелень

Рыбные фрикадельки можно приготовить так, чтобы они оставались мягкими и сочными после тушения. Для этого в фарш добавляют твёрдый сыр и обжаренный лук, а готовые шарики готовят в нежном томатно-сливочном соусе. Блюдо получается ароматным и хорошо сочетается с различными гарнирами. Приготовление не занимает много времени, поэтому этот рецепт подойдет и для обычного домашнего ужина.

Идея приготовления сочных рыбных фрикаделек опубликована на странице anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

филе минтая – 400 г

репчатый лук – 2 шт.

твёрдый сыр – 50 г

куриное яйцо – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

растительное масло – для обжаривания

помидоры – 250 г

сливки 20% – 50 мл.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

свежая петрушка – для подачи

Способ приготовления:

1. Филе минтая заранее разморозьте, промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем. Нарежьте рыбу небольшими кусочками, чтобы ее было удобно измельчить.

2. Одну луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета. Дайте ей немного остыть.

3. Измельчите рыбу в блендере. Переложите фарш в миску, добавьте обжаренный лук, яйцо и твёрдый сыр, натертый на мелкой тёрке. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте массу. Она должна получиться однородной и достаточно густой для формирования фрикаделек.

4. Смочите руки холодной водой и сформируйте небольшие шарики примерно одинакового размера. Всего должно получиться около 20 фрикаделек.

5. Теперь приготовьте соус. Вторую луковицу нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Чеснок измельчите и добавьте к луку. Перемешайте и готовьте еще около минуты, чтобы он отдал свой аромат.

6. Помидоры измельчите блендером до состояния пюре и перелейте в сковороду. Добавьте сливки, соль, черный перец и итальянские травы. Перемешайте соус и доведите его до кипения.

7. Аккуратно выложите рыбные фрикадельки в горячий соус. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15 минут. За это время фрикадельки должны полностью приготовиться, а соус – немного загустеть.

8. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной свежей петрушкой. Подавать рыбные фрикадельки можно сразу, дополнив их картофельным пюре, рисом, макаронами или просто свежим хлебом.

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