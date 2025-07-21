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Сочные сырники с кабачком для сытного завтрака: делимся простым рецептом
Для того, чтобы сырники получились сытными и сочными, в массу для жарки можно добавить кабачок. Такие изделия идеально подойдут для питательного завтрака, потому что в составе много белковых продуктов.
Идея приготовления сочных сырников с кабачком опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- вареные яйца – 2 шт.
- сырое яйцо – 1 шт.
- твердый сыр – 50 г
- кабачок – 100 г
- мука – 1 ст.л. с горкой
- соль, перец – по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. Творог соединить с натертым твердым сыром и творогом.
2. Добавить измельченные вареные яйца, сырое яйцо.
3. Положить нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.
4. Хорошо перемешать массу до однородности и сформировать небольшие оладьи.
5. Обжарить с обеих сторон на масле ГХИ до золотистой корочки.
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