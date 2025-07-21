Для того, чтобы сырники получились сытными и сочными, в массу для жарки можно добавить кабачок. Такие изделия идеально подойдут для питательного завтрака, потому что в составе много белковых продуктов.

Идея приготовления сочных сырников с кабачком опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

творог – 180 г

вареные яйца – 2 шт.

сырое яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

кабачок – 100 г

мука – 1 ст.л. с горкой

соль, перец – по вкусу

зелень

Способ приготовления:

1. Творог соединить с натертым твердым сыром и творогом.

2. Добавить измельченные вареные яйца, сырое яйцо.

3. Положить нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.

4. Хорошо перемешать массу до однородности и сформировать небольшие оладьи.

5. Обжарить с обеих сторон на масле ГХИ до золотистой корочки.

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