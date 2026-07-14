Сочные тушеные овощи с говядиной: как приготовить
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Если хочется приготовить полноценный обед без сложных кулинарных процедур, стоит обратить внимание на тушеные овощи с говядиной. Мясо получается нежным, а овощи хорошо пропитываются ароматным томатным соусом. Такое блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясную основу, поэтому не требует дополнительных дополнений. Рецепт прост, а результат непременно понравится всей семье.
Идея приготовления сочных тушеных овощей с говядиной опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 1 кг
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- баклажан – 1 шт.
- картофель – 4-5 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- томатный соус – примерно 150 г
- вода – для разбавления соуса
- свежая зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажан и картофель нарежьте кружочками примерно одинаковой толщины.
2. Помидор нарежьте полукольцами, а болгарский перец – средними кусочками.
3. К говяжьему фаршу добавьте мелко нарезанный или измельченный лук и чеснок. Посолите, поперчите и тщательно вымесите массу.
4. Влажными руками сформируйте небольшие круглые котлеты.
5. В глубокую кастрюлю или толстостенный сотейник поочередно выкладывайте котлеты, кружочки картофеля и баклажанов.
6. Сверху выложите кусочки помидора и болгарского перца.
7. Томатный соус смешайте с водой в соотношении 1:1 и залейте им овощи с мясом. При необходимости добавьте ещё немного соли.
8. Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания убавьте огонь до минимума и тушите блюдо под крышкой от 40 до 60 минут.
9. За несколько минут до готовности добавьте мелко нарезанную свежую зелень.
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