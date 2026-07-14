Если хочется приготовить полноценный обед без сложных кулинарных процедур, стоит обратить внимание на тушеные овощи с говядиной. Мясо получается нежным, а овощи хорошо пропитываются ароматным томатным соусом. Такое блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясную основу, поэтому не требует дополнительных дополнений. Рецепт прост, а результат непременно понравится всей семье.

Идея приготовления сочных тушеных овощей с говядиной опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 1 кг

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

баклажан – 1 шт.

картофель – 4-5 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

томатный соус – примерно 150 г

вода – для разбавления соуса

свежая зелень – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажан и картофель нарежьте кружочками примерно одинаковой толщины.

2. Помидор нарежьте полукольцами, а болгарский перец – средними кусочками.

3. К говяжьему фаршу добавьте мелко нарезанный или измельченный лук и чеснок. Посолите, поперчите и тщательно вымесите массу.

4. Влажными руками сформируйте небольшие круглые котлеты.

5. В глубокую кастрюлю или толстостенный сотейник поочередно выкладывайте котлеты, кружочки картофеля и баклажанов.

6. Сверху выложите кусочки помидора и болгарского перца.

7. Томатный соус смешайте с водой в соотношении 1:1 и залейте им овощи с мясом. При необходимости добавьте ещё немного соли.

8. Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания убавьте огонь до минимума и тушите блюдо под крышкой от 40 до 60 минут.

9. За несколько минут до готовности добавьте мелко нарезанную свежую зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: