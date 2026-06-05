Запеченные кабачки с куриным филе и грибами – это универсальное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления. Сочетание нежной курицы, обжаренных овощей и сливочного соуса делает блюдо особенно сочным и ароматным. Благодаря запеканию в духовке кабачки сохраняют форму, но становятся мягкими внутри, впитывая вкусы начинки.

Идея приготовления запеченных кабачков с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних

куриное филе – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

шампиньоны – 150 г

сливки – 100 мл.

твердый сыр – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки разрезают вдоль и аккуратно удаляют середину, формируя лодочки для запекания.

2. Куриное филе нарезают небольшими кубиками и обжаривают на сковороде до легкой золотистой корочки.

3. Отдельно готовят овощи: лук, морковь, грибы и мякоть кабачка обжаривают до мягкости.

4. К овощной массе добавляют обжаренную курицу, измельченный чеснок, соль, перец и сливки. Все вместе прогревают несколько минут, чтобы начинка стала однородной и ароматной.

5. Полученной массой наполняют подготовленные кабачки. Сверху щедро посыпают тертым сыром.

6. Запекают в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут до появления румяной сырной корочки.

7. Готовое блюдо подают горячим. Оно хорошо подходит как самостоятельное блюдо и не требует дополнительных гарниров.

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