Сочные запеченные кабачки с курицей и грибами: готовятся элементарно
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Запеченные кабачки с куриным филе и грибами – это универсальное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления. Сочетание нежной курицы, обжаренных овощей и сливочного соуса делает блюдо особенно сочным и ароматным. Благодаря запеканию в духовке кабачки сохраняют форму, но становятся мягкими внутри, впитывая вкусы начинки.
Идея приготовления запеченных кабачков с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средних
- куриное филе – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 150 г
- сливки – 100 мл.
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезают вдоль и аккуратно удаляют середину, формируя лодочки для запекания.
2. Куриное филе нарезают небольшими кубиками и обжаривают на сковороде до легкой золотистой корочки.
3. Отдельно готовят овощи: лук, морковь, грибы и мякоть кабачка обжаривают до мягкости.
4. К овощной массе добавляют обжаренную курицу, измельченный чеснок, соль, перец и сливки. Все вместе прогревают несколько минут, чтобы начинка стала однородной и ароматной.
5. Полученной массой наполняют подготовленные кабачки. Сверху щедро посыпают тертым сыром.
6. Запекают в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут до появления румяной сырной корочки.
7. Готовое блюдо подают горячим. Оно хорошо подходит как самостоятельное блюдо и не требует дополнительных гарниров.
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