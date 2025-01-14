Сочные запеченные куриные голени с апельсиновом маринаде: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
471
Сочные запеченные куриные голени с апельсиновом маринаде: делимся простым рецептом

Куриные голени – отличный продукт для приготовления супов, а также их можно вкусно запекать и тушить. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют мариновать их перед запеканием в цитрусовом маринаде. 

Видео дня
Как вкусно приготовить голени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных куриных голеней.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • голени 1 кг
  • апельсин 1 шт. (из половины делаем сок для маринада, другую кусочками запекаем с голенями)
  • чеснок 2 зуб.
  • кетчуп 2 ст.л
  • горчица обыкновенная 1 ч.л
  • соевый соус 3 ст.л
  • мед 1 ст.л
  • соль, перец, (по желанию ваши любимые приправы)

Способ приготовления:

1. Голени выложите в миску, добавьте специи, кетчуп, мед, сок апельсина, горчицу, тертый чеснок, перемешайте и маринуйте минимум 2 часа.

Сколько мариновать голени

2. Выложите в форму и запекайте 60 минут при 180 С (зависит от духовки). Во время приготовления переверните голени, чтобы подрумянились с двух сторон!

Готовые голени

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамясоедапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты