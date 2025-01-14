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Сочные запеченные куриные голени с апельсиновом маринаде: делимся простым рецептом
Куриные голени – отличный продукт для приготовления супов, а также их можно вкусно запекать и тушить. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют мариновать их перед запеканием в цитрусовом маринаде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных куриных голеней.
Ингредиенты:
- голени 1 кг
- апельсин 1 шт. (из половины делаем сок для маринада, другую кусочками запекаем с голенями)
- чеснок 2 зуб.
- кетчуп 2 ст.л
- горчица обыкновенная 1 ч.л
- соевый соус 3 ст.л
- мед 1 ст.л
- соль, перец, (по желанию ваши любимые приправы)
Способ приготовления:
1. Голени выложите в миску, добавьте специи, кетчуп, мед, сок апельсина, горчицу, тертый чеснок, перемешайте и маринуйте минимум 2 часа.
2. Выложите в форму и запекайте 60 минут при 180 С (зависит от духовки). Во время приготовления переверните голени, чтобы подрумянились с двух сторон!
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